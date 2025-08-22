 
 
СЕРИАЛЫ
261

Старый Декстер убил молодого: «Первородный грех» отменили, а «Воскрешение» продлят на второй сезон

Источник: Paramount

В студии Paramount понимают: лучше недоманьячить, чем переманьячить. И лёгким движением ножа отменяется второй сезон сериала «Декстер: Первородный грех». Приквельное шоу, в котором Патрик Гибсон изображал титульного персонажа на самом начале карьеры серийного убийцы, который убивает только своих коллег по кровавому ремеслу, сперва продлили на второй сезон. Ну а теперь — отменили.

Как говорят осведомлённые инсайдеры, дело в смене руководства после слияния Paramount и Skydance. Из-за этого франчайз «Декстер» был передан из Showtime/MTV Entertainment в свеже восстановленный департамент Paramount Television Studios. И новые вершители сериальных судеб приняли решение не размениваться на приквел и отдать всё внимание «Декстеру: Воскрешение», где действие разворачивается в наше время, а протагониста играет Майкл С. Холл — Декстер из оригинального сериала.

Подразумевается, что это гарантирует новому сериалу продолжение. Мол, скоро соберётся сценарная комната для следующего сюжетного этапа «Воскрешения».

Шоу 2025 года отлично показывает себя в рейтингах: первую серию посмотрели за первый уик-энд 3,1 млн зрителей, а за следующие семь дней количество выросло до 4,4 млн.

Источники утверждают, что Paramount нисколечко не сомневается в силе франшизы, просто актуальное сюжетное развитие кажется студии более перспективным.

Теги
Декстер: Первородный грехДекстер: ВоскрешениеParamountМайкл С. Холл
