Ведьмовские сценаристы из Marvel займутся сериалом по серии ужастиков «Заклятие»

Все, кто хотя бы примерно представляет образ студийного мышления, должны понимать — серия ужастиков «Заклятие» никак не может завершиться с фильмом «Последний обряд». Особенно после рекордных сборов.

Уже начались разговоры о возможном приквеле — пока на стадии слухов. Зато разработка сериала по мотивам на сервисе HBO Max пошла полным ходом.

Нэнси Уон стала шоураннером. Также стало известно, что сценарием займутся Питер Кэмерон и Кэмерон Сквайрс — оба авторы марвеловских сериалов «Это всё Агата» и «Ванда/Вижн».

Два года назад различным индустриальным изданиям стало известно, что HBO Max готовит сериал, связанный с популярным хоррор-кинофранчайзом, куда входят уже девять полнометражных картин.

Сюжет шоу пока неясен, но будет продолжать повествование фильмов.

Проект продюсирует Питер Сафран и компания Джеймса Вана Atomic Monster; Ван — режиссёр «Заклятия» и «Заклятия 2».