Марку Эйдельштейну не суждено стать Мистером Смитом в шпионском сериале

Источник: Amazon

Платформа Prime Video приостановила производство второго сезона сериала по мотивам полнометражного блокбастера «Мистер и миссис Смит».

Съёмки шоу, созданного Дональдом Гловером и Франческой Слоун, должны были начаться этой осенью.

Действие истории планировалось перенести из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, а продюсирующая шоу Amazon MGM даже получила налоговый вычет в размере $ 22,4 млн от калифорнийской киномиссии. Согласно законам этой структуры, производство проекта должно начаться в течение 18 месяцев после получения налогового послабления, что произошло в конце марта.

Ещё один негативный фактор: Слоун заключила договор с HBO, где начнёт работу над третьим сезоном «Большой маленькой лжи».

Prime Video продлила сериал в мае 2024 года — двух центральных персонажей должны были сыграть Марк Эйдельштейн и Софи Тэтчер. Звезды первого сезона — упомянутые ранее Гловер и Майя Эрскин — не смогли вернуться, хотя Дональд оставался исполнительным продюсером.

Теги
Мистер и миссис СмитHBOPrime VideoДональд ГловерМарк Эйдельштейн
