СЕРИАЛЫ
219

Юэль Киннаман будет расследовать убийства богатых и влиятельных в новом сериале

Источник: Netflix

Платформа Prime Video официально дала «зелёный свет» оригинальному сериалу Bishop, где главную роль исполнит Юэль Киннаман. Создателями шоу числятся Литтл Марвин и Тони Солтцман («Декстер: Возрождение»).

Киннаман — звезда нескольких успешных и популярных сериалов: «Убийство», «Ради всего человечества» и «Видоизменённый углерод».

Главный герой повествования — детектив из убойного отдела Бишоп Грейвз (Киннаман) — опытный и одарённый, который пускает все свои профессиональные навыки в дело, преследуя неуловимого убийцу, предпочитающего находить жертв среди обеспеченных горожан Сан-Франциско. Своими действиями киллер обретает преданных последователей среди менее успешных жителей. С течением времени в протагонисте крепнет уверенность, что убийства связаны с самым могущественным человеком Сан-Франциско — Линкольном Грейвзом, его отцом.

По информации издания Deadline, всё лето создатели уговаривали некого тяжеловеса на роль Линкольна, но переговоры не удались.

Литтл Марвин станет шоураннером сериала.

Теги
Prime VideoЮэль Киннаман
