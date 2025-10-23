«Трансформеры» и «Бросок кобры» пересекутся во взрослом мультсериале от создателя «Неуязвимого»

Производственная компания создателя комиксов «Ходячие мертвецы» и «Неуязвимый» Роберта Киркмана — Skybound Entertainment — совместно с Hasbro Entertainment создаст «Энергон Вселенную» — анимационный сериал для взрослой аудитории по мотивам одноимённого комикса Киркмана.

Джо Хендерсон («Люцифер») напишет сценарий по мотивам первоисточника и также выступит шоураннером проекта, в котором состоится эпический кроссовер сразу нескольких известных брендов — «Трансформеры», «Бросок кобры» и «Соперники пустоты».

Несмотря на то что «Трансформеры» и «Бросок кобры» традиционно ориентированы на юного зрителя, «Энергон Вселенная» будет ближе по духу к «Неуязвимому» — супергероическому анимационному сериалу, где не стесняются серьёзных тем и зрелищного насилия. Шоу пользуется огромной популярностью на стриминге Prime Video: четвёртый сезон выходит в марте 2026 года, и проект уже продлён на пятый.

«Соперники пустоты» — оригинальное творение Киркмана, которое органично сочетается с двумя упомянутыми франчайзами. Серия комиксов Energon Universe существует уже два года и считается одной из самых успешных линеек графических романов в истории Hasbro — её общий тираж превышает 7 миллионов копий.