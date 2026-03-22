Netflix спалит Древний Рим для экранизации видеоигры Assassin's Creed

Netflix подтвердил, что действие сюжета сериала по мотивам видеоигрового франчайза Assassin's Creed развернётся в Древнем Риме. География стала известна ещё несколько месяцев назад, когда сообщалось, что съёмки пройдут в Риме. А вот временной период был не столь очевиден, поскольку первоисточник охватывает обширный промежуток человеческой истории — от глубокой древности до начала XX века.

Сюжет стримингового сериала не копирует какую-либо конкретную игру — зрителям покажут Древний Рим 64 года нашей эры. В частности, этот год связан с Великим пожаром Рима, начавшимся 19 июля и уничтожившим большую часть города. Это время приходится на правление императора Нерона.

Главные роли в «Кредо убийцы» исполнят Лола Петтикрю, Тоби Уоллес, Закари Харт, Лаура Маркус, Танзин Кроуфорд, Набхан Ризван, Клас Банг, Нуми Рапас, Рамзи Бедиа, Шон Харрис и Коррадо Инверницци.

Экранизация должна стать напряжённым триллером про тайную войну между двумя фракциями: одна стремится управлять будущим человечества через контроль и манипуляции, а другая борется за сохранение свободы воли. Главные персонажи разворачивают бурную деятельность в ключевые исторические моменты, когда определяется судьба всего человечества.

Роберто Патино и Дэвид Вейнер исполняют функции шоураннеров.