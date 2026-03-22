Волшебство, комедия и экшен в трейлере сказки «Царевна-лягушка 2» Не успев умереть, тут же воскресла: «Ультимативная» комикс-вселенная от Marvel вернётся Вызов, драма и гонки в трейлере «Битвы моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским «Крик 7» заигрывает с наследием всех частей: предыдущие звонки и убийцы вели к этому У Netflix будет собственный «Неуязвимый»: с полицейскими и неудачным сериалом с Шарлто Копли в прошлом
СЕРИАЛЫ
209

Netflix спалит Древний Рим для экранизации видеоигры Assassin's Creed

Источник: Ubisoft

Netflix подтвердил, что действие сюжета сериала по мотивам видеоигрового франчайза Assassin's Creed развернётся в Древнем Риме. География стала известна ещё несколько месяцев назад, когда сообщалось, что съёмки пройдут в Риме. А вот временной период был не столь очевиден, поскольку первоисточник охватывает обширный промежуток человеческой истории — от глубокой древности до начала XX века.

Сюжет стримингового сериала не копирует какую-либо конкретную игру — зрителям покажут Древний Рим 64 года нашей эры. В частности, этот год связан с Великим пожаром Рима, начавшимся 19 июля и уничтожившим большую часть города. Это время приходится на правление императора Нерона.

Главные роли в «Кредо убийцы» исполнят Лола Петтикрю, Тоби Уоллес, Закари Харт, Лаура Маркус, Танзин Кроуфорд, Набхан Ризван, Клас Банг, Нуми Рапас, Рамзи Бедиа, Шон Харрис и Коррадо Инверницци.

Экранизация должна стать напряжённым триллером про тайную войну между двумя фракциями: одна стремится управлять будущим человечества через контроль и манипуляции, а другая борется за сохранение свободы воли. Главные персонажи разворачивают бурную деятельность в ключевые исторические моменты, когда определяется судьба всего человечества.

Роберто Патино и Дэвид Вейнер исполняют функции шоураннеров.

Ещё на эту тему

4У Netflix будет собственный «Неуязвимый»: с полицейскими и неудачным сериалом с Шарлто Копли в прошлом

Тоже интересно

0«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция 9Киллиан Мерфи напоминает, кто такой Томми Шелби: вышел трейлер фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» 1Dark Horse напечатает амбициозную НФ-эпопею от сценариста Ultimate Spider-Man 51Женатый батя Стив Роджерс в тизере фильма «Мстители: Судный день» 0Смерть приходит в Мега-Сити Один: новое промо и дата последнего комикса про Судью Дредда от его создателя

Далее на КГ

0
«Черепашки-ниндзя» наконец дождались обложки от легендарного Фрэнка Миллера
 0
Вице-президент Marvel объяснил, почему вариантные обложки — это навсегда
 6
«Проект „Конец света“» успешно взлетает в американском прокате
 4
У Netflix будет собственный «Неуязвимый»: с полицейскими и неудачным сериалом с Шарлто Копли в прошлом
 0
Рецензия и отзывы на игру Legacy of Kain: Defiance Remastered
 7
Фантастика «Проект „Конец света“» получила такую же высокую зрительскую оценку, как «Дюна: Часть 2
 3
Тимоти Шаламе может сыграть смертельно больного техномиллиардера в экранизации бестселлера об ИИ
 0
КГ играет: Devil May Cry, часть 1
 0
Комикс Absolute Batman продолжает бить рекорды по продажам
 1
Комедийный боевик «Дни Сакамото» про суперкиллера в отставке получил главный постер
Кино Во всём виноват Unreal Engine: режиссёр «Пиратов Карибского моря» объяснял, почему в современных фильмах плохие спецэффекты
 
Аниме Аниме «Ванпанчмен» получит продолжение в 2027 году
 
Кино Скалолазку Шарлиз Терон хочет укокошить злой и лысый Тэрон Эджертон на первых кадрах боевика «Вершина»
 
Мастер своего дела: Геральт опять приносит разрушения во втором выпуске нового комикса по «Ведьмаку»
 
Кино «Сказка о царе Салтане» обошла по сборам в российском прокате «Горничную»
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

5Лазер-шоу «Три дебила» – 717: «Оскар 2026», «Прыгуны», «Король и Шут. Навсегда», свежий Гор Вербински, возвращение «Светлячка»
 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 642: Сосисочная нейрооргия
 
4Ноль кадров в секунду – 622: Праздник огурца
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 716: «Военная машина», «Зараза», планы Арнольда Шварценеггера, ужастик «Свист»
 
2ЕВА – 676: Гача с деревяшками
 
1Телеовощи – 641: Бог скуфов
 
0Ноль кадров в секунду – 621: Роботы в кислоте
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 715: «Хамнет», драматичный Джейсон Стэйтем, Paramount покупает Warner Bros., фильм про синдром Туретта
 
0ЕВА – 675: Айдолы с маленькой аудиторией
Ещё

