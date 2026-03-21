СЕРИАЛЫ
144

У Netflix будет собственный «Неуязвимый»: с полицейскими и неудачным сериалом с Шарлто Копли в прошлом

Источник: Sony

Серия комиксов «Сверхспособности» Брайана Майкла Бендиса и Майкла Эйвона Оеминга, которую в данный момент издаёт Dark Horse Comics, получит взрослую анимационную адаптацию на стриминге Netflix. Наверняка это никак не связано с тем, каким успехом пользуется тоже взрослый мультсериал по мотивам комиксов на ту же тему «Неуязвимый» на Amazon Prime Video.

Два упомянутых создателя целиком вовлечены в процесс переноса оригинала на потоковую платформу: Бендис пишет сценарий пилотного эпизода; Оеминг участвует в разработке анимационного стиля.

«Сверхспособности» в своём повествовании объединяют сюжетные ходы полицейского процедурала и супергероики. Центральные персонажи — пара чикагских копов из убойного отдела, расследующих дела, в которых фигурируют обладатели сверхспособностей.

В тёмные времена — в середине 2010-х годов — когда PlayStation Network решила заняться производством оригинальных развлекательных программ, «Сверхспособности» уже получали экранизацию — художественный сериал, где главные роли исполнили Шарлто Копли и Сьюзан Хэйуорд, продержался два сезона.

Сервис Netflix поднаторел в создании анимационных сериалов. В их число входят «Кастлвания», Devil May Cry и «Splinter Cell: Караул смерти».

Теги
СверхспособностиNetflixШарлто Копли
Комментарии

