Докатились: фэнтези-сериал «Колесо времени» отменён после третьего сезона

Стриминг Amazon Prime Video торпедировал сериал «Колесо времени» после трёх сезонов. Поклонники наверняка расстроятся — хотя, скорее всего, их количество невелико. В противном случае сериал вряд ли стали бы отменять.

Шоу не стояло на пустом месте — его должна была поддерживать аудитория первоисточника: серии одноимённых романов Роберта Джордана, цикл которых завершил Брэндон Сандерсон — далеко не последний человек в писательском цехе.

По информации издания Deadline, причиной отмены стала турбулентная экономическая ситуация. Финансы у компании Amazon начали, что называется, «исполнять романсы». А вот с творческой составляющей, по словам представителей, проблем не было. Разумеется, мы верим.

Посмотрим, какие причины придумают, когда придёт время закрывать лавочку и описывать имущество «Колец власти».

Первый сезон вышел в ноябре 2021 года, третий — теперь уже финальный — в марте 2025-го.