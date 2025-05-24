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СЕРИАЛЫ
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Докатились: фэнтези-сериал «Колесо времени» отменён после третьего сезона

Источник: Amazon

Стриминг Amazon Prime Video торпедировал сериал «Колесо времени» после трёх сезонов. Поклонники наверняка расстроятся — хотя, скорее всего, их количество невелико. В противном случае сериал вряд ли стали бы отменять.

Шоу не стояло на пустом месте — его должна была поддерживать аудитория первоисточника: серии одноимённых романов Роберта Джордана, цикл которых завершил Брэндон Сандерсон — далеко не последний человек в писательском цехе.

По информации издания Deadline, причиной отмены стала турбулентная экономическая ситуация. Финансы у компании Amazon начали, что называется, «исполнять романсы». А вот с творческой составляющей, по словам представителей, проблем не было. Разумеется, мы верим.

Посмотрим, какие причины придумают, когда придёт время закрывать лавочку и описывать имущество «Колец власти».

Первый сезон вышел в ноябре 2021 года, третий — теперь уже финальный — в марте 2025-го.

Теги
Колесо времениPrime VideoAmazon
Комментарии (2)

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8Телеовощи – 600: Гриб-парад
 
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5Лазер-шоу «Три дебила» – 673: «Громовержцы*», утечка «Кунг Фьюри 2», боди-хоррор про Золушку, «Под огнём» Алекса Гарленда
 
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