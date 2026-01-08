 
 
• • •
 
СЕРИАЛЫ
960

Новые сериалы недели: детектив от создателя «Шерлока» и возвращение «Больницы Питт»

Источник: PBS

Вторник, 6 января

 
Сезон8
ABC
Новобранец The Rookie

драма, комедия, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Натан Филлион, Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Эфтон Уильямсон, Титус Макин-младший, Алисса Диас

Создатель Алекси Хоули

В основу сериала легла история из жизни. Филлион играет Джона Нолана — старейшего новобранца в истории лос-анджелесской полиции. В возрасте, когда большинство служителей закона находятся в зените своей карьеры, Нолан оставляет жизнь в тихом городке и переезжает в Лос-Анджелес в надежде стать полицейским. Окружённый новобранцами, которые младше него на 20 лет, Нолан намерен преодолеть все трудности и осуществить мечту всей своей жизни.

Натан Филлион и компания возвращаются с восьмым по счёту сезоном. Зрителям нравится, а мы и не против.

Видео

Четверг, 8 января

 
Премьера+
Netflix
Его и её His & Hers

В ролях Тесса Томпсон, Тесса Томпсон, Джон Бернтал, Пабло Шрайбер, Кристал Фокс, Sunita Mani

Сюжет разворачивается в знойной Атланте, где бывшая телеведущая Анна ведёт затворнический образ жизни, пока новость об убийстве в её родном городе не заставляет её вернуться к расследованию. Детектив Джек Харпер с подозрением относится к внезапной активности женщины, втягивая её в орбиту своего собственного расследования. У каждой истории есть две стороны — его и её версия, а значит, кто-то обязательно лжёт.

Тесса Томпсон и Джон Бернтал в главных ролях, по мнению Netflix, должны склонить зрителей к просмотру новинки.

Видео

 
Сезон2
Max
Больница Питт The Pitt

драма

В ролях Ноа Уайли, Патрик Болл, Фиона Дуриф, Джерран Хауэлл, Кэтрин Ланаса

События разворачиваются в одной из больниц города Питтсбурга, чей персонал вынужден преодолевать личные драмы, справляться с эмоциональными и физическими нагрузками на работе и оставаться стойкими при спасении жизни пациентам. Один эпизод сериала включает в себя один час из 15-часовой смены работников отделения неотложной помощи.

Год только начался, а сериал уже начал брать все возможные награды и досрочно получил продление на третий сезон.

Видео

Понедельник, 9 ноября

 
Сезон2
Disney+
Тысяча ударов A Thousand Blows

В ролях Малачи Кирби, Francis Lovehall, Erin Doherty, Стивен Грэм, Джейсон Тобин, James Nelson-Joyce

Лучшие друзья с Ямайки участвуют в подпольных боксерских поединках в Лондоне. Вскоре противостояние опытному бойцу Шугару Гудсону выходит за пределы ринга.

Сериал от создателя «Острых козырьков» Стивена Найта, по всеобщему мнению, не сумел повторить успеха предшественника. Но продление на второй сезон всё же получил.

Видео

Воскресенье, 11 января

 
Премьера+
U&Alibi
Книжный Bookish

В ролях Марк Гэтисс, Polly Walker, Connor Finch, Buket Kömür, Эллиот Леви, Блэйк Харрисон

Лондон, 1946 год. Владелец антикварного книжного магазина Гэбриэл Бук помогает полиции расследовать сложные дела.

Скромный детектив от Марка Гэтисса с ним же в главной роли получил 100% одобрения от критиков, но до «Шерлока» не дотянуться.

Видео

 
Сезон4
HBO
Индустрия Industry

драма

В ролях Набхаан Ризван, Приянга Бурфорд, Дэвид Джонсон, Конор Макнилл, Фрейя Мавор, Синна Могул

Создатель Майки Дон, Конрад Кей

Очередная драма о том, как люди готовы порвать друг другу глотки, только бы добраться до тёплого местечка и выстроить свою карьеру, пусть даже и на костях конкурентов. События, где сойдутся персонажи всех гендеров, сексуальных девиаций, оттенков кожи и пагубных зависимостей, разворачиваются в банковской сфере. Современный корпоративный мир во всей его «красе».

 
Сезон3
Adult Swim
Первобытный Primal

мультфильм, семейный, драма, боевик, приключенческий

В ролях Аарон Лапланте

В центре приключенческой экшен-драмы о доисторических временах — пещерный человек на заре эволюции и динозавр на грани вымирания. Необычная дружба, родившаяся из общей трагедии, является единственной надеждой на выживание в жестоком первобытном мире.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

