Новые сериалы недели: детектив от создателя «Шерлока» и возвращение «Больницы Питт»

Сезон 8

ABC

В основу сериала легла история из жизни. Филлион играет Джона Нолана — старейшего новобранца в истории лос-анджелесской полиции. В возрасте, когда большинство служителей закона находятся в зените своей карьеры, Нолан оставляет жизнь в тихом городке и переезжает в Лос-Анджелес в надежде стать полицейским. Окружённый новобранцами, которые младше него на 20 лет, Нолан намерен преодолеть все трудности и осуществить мечту всей своей жизни.

Натан Филлион и компания возвращаются с восьмым по счёту сезоном. Зрителям нравится, а мы и не против.