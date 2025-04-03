Служба Натана Филлиона продолжается — «Новобранец» продлён на восьмой сезон

«Новобранец» с Натаном Филлионом, несколько сезонов назад больно споткнувшийся об BlackLivesMatter и MeToo, с тех пор исправился и более подобными глупостями на занимается. Вот и рейтинги пошли в гору, так что очередное продление было из разряда ожидаемых.

В прошлом месяце сериал Алекса Хоули продемонстрировал лучший результат за 2 года — со времён января 2023-го, собрав за три дня показов аудиторию 8,25 млн человек. Также стабильно хороши рейтинги на Hulu.

Предполагается, что в восьмом сезоне будет 18 эпизодов, и к своим ролям помимо Филлиона вернутся Эрик Уинтер, Мелисса О’Нилл, Мекиа Кокс, Алисса Диаз, Ричард Т. Джонс, Шон Эшмор, Дженна Дуан и Лиззет Чавез. Впрочем, им всем ещё нужно дожить до конца сезона седьмого. Также, думается, пока под вопросом судьба последнего новобранца в исполнении Дерика Огастина.

Седьмой сезон завершится 18-м эпизодом, но точной даты у финала пока нет.