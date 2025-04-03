Первый взгляд на третий сезон «Дома Дракона» с Рейенирой Таргариен (видео)

Медитативный «Дом дракона» продолжает уверенно и неспешно шагать по направлению к третьему сезону — съёмки на днях стартовали официально, о чём возвестила лично Рейенира Таргариен в лице Эммы Д'Арси.



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Вместе с ней в продолжении вернутся Оливия Кук, Мэтт Смит, Фабьен Франкель, Рис Иванс, Стив Туссэн, Соноя Мидзуно, Юэн Митчелл, Курт Эгиаван, Гарри Коллетт, Фиа Сабан, Джефферсон Холл и Бетани Антония.

А присоединятся к ним тоже знакомые всё лица — звезда «Фантастических тварей» Дэн Фоглер, недавно отметившийся в байопике о Бобе Дилане, и известный вам как минимум по «Гладиатору» и «Сынам анархии» Томми Флэнаган. Последний сыграет лорда Родерика Дастина, а Фоглер воплотит на экране лорда Торрхен Мандерли.

Чуть раньше в сериал успел записаться Джеймс Нортон в качестве лорда Ормунда Хайтауэра, главы дома Хайтауэров и двоюродного брата Алисенты.

Когда выйдет третий сезон — пока не известно, но точно известно, что завершится «Дом дракона» четвёртым сезоном.