СЕРИАЛЫ
313

Медицинский сериал «Питт» от создателей «Скорой помощи» продлили на третий сезон

Источник: Max

Стриминг HBO Max продлил медицинский сериал «Питт» на третий сезон накануне премьеры второго сезона.

Глава HBO и HBO Max Кейси Блойс анонсировал продление шоу во время торжественного мероприятия по случаю выхода второго сезона в Лос-Анджелесе.

Действие нового блока серий происходит спустя десять месяцев после первого сезона. Очередная смена в отделении скорой помощи приходится на время празднования 4 июля; центральный герой — доктор Майкл «Робби» Робинович — и другие знакомые персонажи разбираются с эмоциональным багажом, накопившимся в первом сезоне, включая последствия массового шутинга и других происшествий.

Надо думать, в третьем сезоне всем предстоит расхлёбывать наследие второго.

Первый сезон закончился тем, что с протагонистом в исполнении Ноа Уайли случился психологический срыв — слишком многое на него навалилось. В новых эпизодах он будет искать стороннюю помощь, чтобы снова не сломаться в критический момент.

Одна из главных фишек сериала, не считая точного описания медицинских процедур и протоколов, — история разворачивается в реальном времени.

Р. Скотт Геммилл — один из создателей «Питта» — ранее работал над культовым сериалом «Скорая помощь». Там же снимался и Уайли.

Больница ПиттНоа Уайли
