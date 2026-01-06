 
 
Netflix прекрасно осведомлён, что вы это смотрите: романтический сериал «Эмили в Париже» продлён на шестой сезон

Источник: Netflix

Банкет сериала «Эмили в Париже» на стриминге Netflix продолжается — шоу продлили на шестой сезон. И никто пока не говорит, что он станет заключительным.

Всего лишь пару недель назад вышел второй блок серий пятого сезона. Это ли не доказательство событийности шоу.

Представьте себе, и у этого сериала тоже есть клиффхэнгеры. Возможно, теперь главная героиня в очередной раз расширит европейскую географию и отправится в поисках романтических приключений в Грецию. Пятый сезон успел побывать в Италии, но и там героиня Лили Коллинз не смогла найти свою любовь. Иначе, сами понимаете, всё бы закончилось.

История Эмили началась в 2020 году, когда в первом сезоне очень бойкая работница рекламного агентства из Америки получает неожиданное предложение отправиться в рабочую командировку в Париж, совершенно не представляя, с чем ей предстоит столкнуться — с европейской культурой и этикой.

Теги
Эмили в ПарижеЛили КоллинзNetflix
