СЕРИАЛЫ
403

Вечно неприятный: Джейсон Айзекс опять сыграет злого персонажа в сериале «Расхитительница гробниц»

Источник: Paramount

Сериал Фиби Уоллер-Бридж «Расхитительница гробниц» — адаптация серии популярных видеоигр для стриминга Amazon Prime Video — подтвердил участие двух известных представителей актёрского цеха: Джейсона Айзекса и Сигурни Уивер.

Айзекс изобразит Атласа де Морнэя — канонического персонажа, а Уивер исполнит роль Эвелин Уоллис — влиятельной женщины, которая не против использовать многочисленные таланты Лары Крофт в своих целях.

Титульную героиню — ту самую расхитительницу исторической собственности — играет Софи Тёрнер

Также в постановке задействованы Мартин Бобб-Семпл (Зип), Билл Питерсон (Уинстон), Джек Бэннон (Джерри), Джон Хеффернан (Дэвид) и Селия Имри (Фрэнсис). Без указания имён своих персонажей снимаются Патерсон Джозеф, Саша Лусс, Джульетт Мотамед и Аугуст Фредерик.

Шоураннер, сценарист и продюсер проекта Фиби Уоллер-Бридж прокомментировала анонс:

„Расхитительница гробниц“ насыщена легендарными персонажами. Мне выпала уникальная возможность перенести в сериал как известных любимчиков, так и специально созданных под наш сюжет прохиндеев. Собранная команда исполнителей — запредельно фантастическая.

Первоисточник уже экранизировали с несколькими актрисами: Анджелина Джоли сыграла Лару Крофт в двух фильмах, а в картине 2018 года роль досталась Алисии Викандер.

Теги
Софи ТёрнерСигурни УиверДжейсон АйзексФиби Уоллер-Бридж
Комментарии (2)

