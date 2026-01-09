Будущее будет ужасным: Netflix продлил «Чёрное зеркало» на восьмой сезон

Создатель сериала «Чёрное зеркало» Чарли Брукер ещё не закончил с сериалом, а стриминг Netflix не закончил с Чарли Брукером. Восьмому сезону шоу, которое предпочитает отражать кривые отражения возможного будущего, — быть.

Седьмой сезон вышел на сервисе в апреле 2025 года и моментально забрался на вершину чарта, набрав 10,6 млн просмотров за первую неделю. В числе шести серий был особенный эпизод — продолжение одной из самых популярных серий в истории сериала — USS Callister.

Этот сезон номинировали в трёх номинациях премии «Золотой глобус».

Комментарий создателя: