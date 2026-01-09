 
 
Поиск
 
 
1
СЕРИАЛЫ
198

Будущее будет ужасным: Netflix продлил «Чёрное зеркало» на восьмой сезон

Источник: Netflix

Создатель сериала «Чёрное зеркало» Чарли Брукер ещё не закончил с сериалом, а стриминг Netflix не закончил с Чарли Брукером. Восьмому сезону шоу, которое предпочитает отражать кривые отражения возможного будущего, — быть.

Седьмой сезон вышел на сервисе в апреле 2025 года и моментально забрался на вершину чарта, набрав 10,6 млн просмотров за первую неделю. В числе шести серий был особенный эпизод — продолжение одной из самых популярных серий в истории сериала — USS Callister.

Этот сезон номинировали в трёх номинациях премии «Золотой глобус».

Комментарий создателя:

К счастью, будущее у нас есть. И я могу подтвердить — «Чёрное зеркало» вернётся как раз в тот момент, когда реальность нас догонит. Есть повод для радости. Части моего мозга, отвечающие за сериал, уже активировались на полную мощность.

Теги
Чёрное зеркалоNetflix
Комментарии (1)

