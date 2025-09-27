Новый Ведьмак Лиам Хемсворт целый год не заходил в интернет и социальные сети, чтобы не расстраиваться

Фэнтези-сериал «Ведьмак», формально являющийся экранизацией серии романов писателя Анджея Сапковского, в ближайшее время должен совершить рискованную смену протагониста.

Генри Кавилл, сыгравший главного героя в трёх сезонах, больше не мог выносить чересчур буквальной адаптации первоисточника, которая слишком уж уважительно относилась к романам, поэтому покинул проект.

Но создатели не растерялась — слишком уж велика была их любовь к «Ведьмаку», поэтому они нашли другого актёра для роли — Лиама Хемсворта. Мизерная часть фанатской базы не оценила красоты замысла сериальщиков, но и этого хватило, чтобы Хемсворт около года держался подальше от социальных сетей:

Шума было много — нужно было изолировать себя. Сильно отвлекало внимание. Нечто подобное уже было со мной в прошлом. Но всё сводится к тому, что мне нравится сниматься в фильмах, рассказывать истории и играть разных персонажей. Это бы помешало мне рассказать историю так, как мне хочется. Большую часть года я игнорировал социальные сети и интернет.

Премьера четвёртого сезона состоится на Netflix 30 октября.