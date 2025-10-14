 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Полоумный Джесси Племонс похищает инопланетянку Эмму Стоун в трейлере комедии «Бугония» Новые фильмы недели: Леонардо Дикаприо целится в «Оскар» Юэль Киннаман будет расследовать убийства богатых и влиятельных в новом сериале Создатель «Неуязвимого» подразнил появлением нового персонажа в комиксных и успешных «Трансформерах» Ubisoft отменила Assassin's Creed про борьбу с Ку-клукс-кланом из-за страха перед американской политикой
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
107

Вот это шароповорот! M. Найт Шьямалан возьмётся за сериал по Magic 8 Ball

Источник: М. Найт Шьямалан

Культовая игрушка Magic 8 Ball, почти 75 лет отвечающая на вопросы миллионов пользователей, готовится к переходу в новый формат. Телевизионный проект по мотивам франчайза возглавят два крупных имени: M. Найт Шьямалан, мастер неожиданных вот-это-поворотов, и Брэд Фалчук, обладатель «Эмми» за работу над сериалами вроде «Американской истории ужасов».

Создатели планируют превратить простую игрушку в центр сложной сверхъестественной драмы, обещая психологическую напряжённость и культурные отсылки. Шьямалан выступит не только как соавтор идеи, но и как режиссёр и соведущий шоураннер, в то время как Фалчук займётся написанием сценариев и разделит с ним руководство проектом.

Основа для вдохновения более чем подходящая — ежегодно продаётся около миллиона этих загадочных шаров, а их наследие как символа судьбы и любопытства пронизывает поп-культуру. Теперь остаётся лишь встряхнуть шар и спросить, сможет ли команда мечты оправдать ожидания.

Комментарии (1)

Ещё на эту тему

6Стартовали съёмки романтической драмы М. Найта Шьямалана с Джейком Джилленхолом и Фиби Дайневор (фото) 15Провальный ужастик дочки Шьямалана «Смотрители» уже доступен в цифре 12Новые фильмы недели: «Тополиный пух», новый Шьямалан, другой Шазам и очень много «Мятежной луны»

Тоже интересно

4«Minecraft в кино 2» вооружился для штурма кинопроката летом 2027 года 14Ребекка Фергюсон готовится к атомной бомбёжке Америки на первом кадре «Динамитного Дома» 1Новые сериалы недели: ещё один «Список смертников» с Крисом Праттом и Тейлором Китчем 0Второй выпуск журнала Heavy Metal рано вышел на San Diego Comic Con 2025 18Экранизацию «Мортал Комбат 3» заявили, чтобы поклонники точно сходили на вторую часть

Далее на КГ

0
У Мэла Гибсона новый Иисус Христос — финн из сериала «Последнее королевство»
 0
Первые страницы и обложки кроссовера «Фантастическая четвёрка/Гаргульи»
 3
Рэйчел Макадамс вынуждена спасать токсичного мужика в трейлере фильма «Пришлите помощь» режиссёра Сэма Рэйми
 1
Объявлен хронометраж первой половины пятого сезона сериала «Очень странные дела»
 4
Каникулам Марка Уолберга в трейлере экшена «Семейный план 2» мешает Кит Харингтон
 3
Большой смелый красивый провал Марго Робби и Колина Фаррела уже доступен в цифре
 2
Новые сериалы недели: процедурал с Мореной Баккарин и спин-офф «Теории большого взрыва»
 7
Netflix не отпускает Милли Бобби Браун: братья Руссо и Рэйчел Броснахэн готовят сериал про общение с привидениями
 28
Только сейчас звёзды «Бэтмена и Робина» поняли, что сняли самый гейский фильм про Тёмного рыцаря
 1
Второй сезон «Уэнсдэй» обошёл третий «Бриджертонов» в рейтинге самых популярных англоязычных сериалов Netflix
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Футуристический бомж Сэм Рокуэлл на первом кадре фильма режиссёра «Пиратов Карибского моря» Гора Вербински
 
Кино Звезда «Ричера» Алан Ричсон — самая мощная машина в боевике «Автомобильный город» (фото)
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Кино Мрачный трип в трейлере ужастика «Крипер»
 
Кино Миссия провалена: после трёх месяцев проката «Миссия невыполнима: Финальная расплата» появится на цифре
 
Последний рывок: показали финальные три обложки грядущего эпика-кросовера с Дэдпулом и Бэтменом
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 621: Волшебство Снуп Догга
 
0Ноль кадров в секунду – 600: Ретро-дрочь
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 694: «Грязная игра» Шейна Блэка, «Школьный автобус», «Битва за битвой», новый «Токсичный мститель»
 
2ЕВА
 
 
2Телеовощи – 620: Опять выходим на связь
 
2Ноль кадров в секунду – 599: Предъюбилейный коротыш
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 693: «Нэчжа 2», «Мир в огне», трейлер «Простоквашино», «Хозяин» Юрия Быкова, «Прости, детка»
 
5ЕВА – 653: Девятилистый хвост
 
5Телеовощи – 619: Список соблазнителя
 
9Ноль кадров в секунду – 598: Празднично-фестивальный
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru