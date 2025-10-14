Вот это шароповорот! M. Найт Шьямалан возьмётся за сериал по Magic 8 Ball

Культовая игрушка Magic 8 Ball, почти 75 лет отвечающая на вопросы миллионов пользователей, готовится к переходу в новый формат. Телевизионный проект по мотивам франчайза возглавят два крупных имени: M. Найт Шьямалан, мастер неожиданных вот-это-поворотов, и Брэд Фалчук, обладатель «Эмми» за работу над сериалами вроде «Американской истории ужасов».

Создатели планируют превратить простую игрушку в центр сложной сверхъестественной драмы, обещая психологическую напряжённость и культурные отсылки. Шьямалан выступит не только как соавтор идеи, но и как режиссёр и соведущий шоураннер, в то время как Фалчук займётся написанием сценариев и разделит с ним руководство проектом.

Основа для вдохновения более чем подходящая — ежегодно продаётся около миллиона этих загадочных шаров, а их наследие как символа судьбы и любопытства пронизывает поп-культуру. Теперь остаётся лишь встряхнуть шар и спросить, сможет ли команда мечты оправдать ожидания.