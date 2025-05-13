Сериал «Чужой: Земля» выходит 12 августа: первые кадры главных героев и описание сюжета

Канал FX обнародовал ключевые детали, касающиеся ожидаемого сериала по мотивам культового киношного франчайза «Чужой: Земля».

Платформа FX выпустит первые два эпизода 12 августа, потом серии будут выходить каждый четверг.

Когда загадочный корабль USCSS Maginot, исследовавший глубокие уголки космоса, терпит крушение на Земле, Венди (Сидни Чэндлер) и тактическая группа солдат находят нечто кошмарное — им предстоит столкнуться лицом к лицу с самой опасной угрозой за всю историю планеты.

В 2120 году Землёй управляют пять мегакорпораций: «Продиджи», «Уейланд-Ютани», «Линч», «Дайнамик» и «Трешхолд». Эра корпораций способствует появлению киборгов (людей с биологическими и искусственными частями) и синтетиков (гуманоидных роботов с искусственным интеллектом) — оба вида существуют рядом с обычными людьми.

Но всё резко меняется, когда вундеркинд, основавший «Продиджи», совершает технологический прорыв — и появляются «гибриды»: синтетики с человеческим сознанием.

Венди — первый прототип — заявка всего человечества на столь желанное бессмертие. Когда корабль «Уейланд-Ютани» врезается в Продиджи-Сити, Венди и другие гибриды «знакомятся» с ужасающими формами жизни — как говорят, с пятью видами монстров из космоса.

И кадры: