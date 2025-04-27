Зарождение лицехвата в мерзком тизере сериала «Чужой: Земля»

Компания FX Networks и стриминговый сервис Hulu продолжают ненавязчиво напоминать зрителям, что скоро их ждёт сериал про ксеноморфов с лаконичным названием «Чужой: Земля». Не успели фанаты переварить информацию, что в сериале появится сразу 5 видов инопланетных тварей, как создатели выкатили новый официальный тизер — с омерзительной физиологической натуралистичностью оный демонстрирует формирование из эмбриона полноценного лицехвата. В общем, лучше не смотреть за обедом.

Помимо зарождения смертоносной формы жизни (одной из пяти, ага), ролик показывает интерьеры космического корабля, которому суждено потерпеть бедствие на матушке-Земле. Интерьеры, на радость олдскульным поклонникам, пронизаны классическим ретрофутуризмом — всё в старом-добром «Чужом» Ридли Скотта. Такая преемственность отнюдь не случайная дань традиции — действие сериала развернётся за два года до событий оригинального фильма. Видимо, зрителям покажут, откуда компания «Вейланд-Ютани» узнала о потерпевшем крушение Космическом Жокее, прежде чем направить туда «Ностромо».

Шоураннером «Чужого: Земля» выступает Ной Хоули («Фарго», «Легион»). Главные роли сыграли Сидни Чендлер, Алекс Лоутер, Эсси Дэвис и Тимоти Олифант. Премьера «Чужого: Земля» запланирована на лето.