«Чужой: Земля» — лучшее, что было с франчайзом после «Чужих» Кэмерона, считают критики

Уже на следующей неделе стартует фантастический сериал «Чужой: Земля» Ноя Хоули — очередная глава в длинной истории про ксеноморфов. Впрочем, избранные критики уже приобщились к новому творению и поделились своими мнениями. Если вкратце: критикам понравилось. На агрегаторе Rotten Tomatoes на момент написания новости процент одобрения на основании 37 рецензий составляет нестыдные 89%.

Вот что конкретно критики пишут:

С точки зрения воплощения самых страшных созданий… В обзоре можно проспойлерить некоторые детали, но гораздо интереснее самому окунуться в эти научно-фантастические ужасы, чтобы понять, как они в конечном итоге могут убить вас. Лиз Шеннон Миллер, Consequence

Взгляд Ноя Хоули на франчайз дезориентирует, отталкивает и завораживает. Джастин Кларк, Slant Magazine

Отличное шоу, которое не только достойно франчайза «Чужой», но и делает его неизмеримо интереснее. Сегодня «Чужой» лучше, чем вчера, благодаря «Чужому: Земля». Жермен Люсье, io9.com

Абсолютно потрясающее шоу, которое воспринимается как 8-часовой фильм, наравне с первыми двумя картинами про ксеноморфов. Ноу Хоули как никогда хорош в создании не только новых фантастических персонажей, но и чужих. Каждая серия доставляет удовольствие. Одно из лучших шоу на Hulu. Обязательно к просмотру! Грейс Рэндольф, Beyond the Trailer

«Чужой: Земля» — аутентичное продолжение любимого франчайза. Несмотря на то, что в сериале своя история, он никогда не забывает про поклонников. Фанаты ксеноморфов могут быть спокойны: «Чужой: Земля» выглядит исключительной главой в истории серии. Кэт Хьюз, THN

Хоули создал освежающее дополнение к франчайзу этим сериалом-приквелом. Возможно, получилось не так впечатляюще, как оригинальные фильмы, но, тем не менее, здесь есть цельная история о чужих. Эндрю Мюррей, The Upcoming

Многие элементы этого шоу — забавная переработка классики. Но истории Венди достаточно, чтобы заставить задуматься: появятся ли когда-нибудь в научной фантастике новые идеи? Эллисон Пикурро, TV Guide

Сериал в результате получился не совершенным, но, возможно, это самая сильная часть франчайза со времён «Чужих» Джеймса Кэмерона. Серьёзно, в лучшем случае, так и есть. Уилл Сэлмон, GamesRadar+

К сожалению, в «Чужом: Земля» нарушен баланс. Сериал-приквел, действие которого разворачивается за два года до событий первого фильма «Чужой», слишком долго создает экспозицию, сюжет едва набирает ход к концу восьмисерийного сезона. Доминик Баэз, Seattle Times

Персонажи удручающе непрозрачны, до такой степени, что «Чужой: Земля» всё чаще напоминает неудачную режиссерскую работу Хоули «Люси в небесах». А возвышенные идеи о трансгуманизме разбиваются о несколько сцен (по общему признанию невероятных) массовой резни. Хоай-Тран Буй, Inverse

Насколько мнения критиков точно отразят зрительские симпатии, узнаем на следующей неделе — первые два эпизода сериала «Чужой: Земля» выйдут 12 августа.