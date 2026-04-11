 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneTVSpc5x5d

   
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
274

Джон Литгоу считает, что Джоан Роулинг неверно истолковали, и лучше сыграет Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру», чем нет

Источник: HBO Max

Джона Литгоу задолбали вопросами про Джоан Роулинг. В каждом интервью по поводу и без актёра спрашивают, почему он решил не отказываться от роли Альбуса Дамблдора в сериале «Гарри Поттер», несмотря на сомнительные, с точки зрения части западной общественности, взгляды писательницы на гендерные вопросы.

В разговоре с The New Yorker Radio Hour актёр пояснил, что в его инфополе тема с предполагаемой предвзятостью Роулинг всплыла уже после того, как он сказал «Да». Для 80-летнего Литгоу роль такого масштаба представляется максимально привлекательной, да и отказываться от стабильной работы на ближайшие 10 лет он не собирается:

Мне показалось, что причины для согласия были гораздо, гораздо более веские, чем причины для протеста против того, что сделала и сказала Роулинг. Я не согласен со многим из этого. Многое, на мой взгляд, было искажено и неверно истолковано, но и она по сути подливает себе масла в огонь, усугубляя ситуацию.

Актёр уточнил, что с автором первоисточника он пока не встречался.

Премьера первого сезона сериала назначена на ближайшее Рождество. Гарри, Рона и Гермиону играют Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. Музыку к сериалу напишет Ханс Циммер. Съёмки второго сезона намечены на август 2026 – сентябрь 2027 года.

Теги
Гарри ПоттерДжон ЛитгоуДжоан РоулингЦитаты
Комментарии (1)

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 720: «Супер Марио: Галактическое кино», «Вскрытие демона», сюжетная собака, вселенная домовёнка Кузи
 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 645: Безопасный секс-туризм
 
0Ноль кадров в секунду – 625: Call of Duty: Skate Edition
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 719: «Проект „Конец света“», «Майк и Ник и Ник и Элис», новый фильм Сэма Рэйми, экшен с балеринами
 
4Телеовощи – 644: Колхозный мутант
 
1ЕВА – 679: 200-летний мост
 
0Ноль кадров в секунду – 624: Плохие новости и яйца индустрии
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 718: «Крик 7», «Грозовой перевал», «Дюна» против «Мстителей», «Любовь и смерть» Вуди Аллена
 
1ЕВА – 678: Заменить шары
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru