Джон Литгоу считает, что Джоан Роулинг неверно истолковали, и лучше сыграет Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру», чем нет

Джона Литгоу задолбали вопросами про Джоан Роулинг. В каждом интервью по поводу и без актёра спрашивают, почему он решил не отказываться от роли Альбуса Дамблдора в сериале «Гарри Поттер», несмотря на сомнительные, с точки зрения части западной общественности, взгляды писательницы на гендерные вопросы.

В разговоре с The New Yorker Radio Hour актёр пояснил, что в его инфополе тема с предполагаемой предвзятостью Роулинг всплыла уже после того, как он сказал «Да». Для 80-летнего Литгоу роль такого масштаба представляется максимально привлекательной, да и отказываться от стабильной работы на ближайшие 10 лет он не собирается:

Мне показалось, что причины для согласия были гораздо, гораздо более веские, чем причины для протеста против того, что сделала и сказала Роулинг. Я не согласен со многим из этого. Многое, на мой взгляд, было искажено и неверно истолковано, но и она по сути подливает себе масла в огонь, усугубляя ситуацию.

Актёр уточнил, что с автором первоисточника он пока не встречался.

Премьера первого сезона сериала назначена на ближайшее Рождество. Гарри, Рона и Гермиону играют Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. Музыку к сериалу напишет Ханс Циммер. Съёмки второго сезона намечены на август 2026 – сентябрь 2027 года.