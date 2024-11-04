Silent Hill 2 против Dragon Age: The Veilguard: голосование на лучшую игру года в рамках Golden Joystick Awards 2024

До конца года осталась ещё пара месяцев, но кому-то уже не терпится подвести итоги. На сайте GamesRadar стартовало голосование на звание «Лучшей игры года» по версии премии Golden Joystick Awards 2024. Принять участие может любой желающий прямо на сайте, на официальной странице. Голосование продлится до 8 ноября.

Отдать свой голос можно за следующих номинантов:

В этом году организаторы добавили новую номинацию «Лучшая адаптация игры», которая включает в себя кинофильмы и телесериалы, основанные на видеоиграх. На награду претендуют следующие проекты:

Церемония вручения премии Golden Joystick Awards состоится в Лондоне 21 ноября. Это будет уже 42-я по счёту церемония. На ней объявят победителей в номинации «Лучшая игра года», «Лучшая адаптация игры», а также по всем остальным номинациями, голосование по которым уже завершилось.