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Дэрил и Кэрол снова вместе в тизере третьего сезона «Ходячих мертвецов: Дэрила Диксона»

Напутешествовавшись вдоволь по заражённой зомби-вирусом Франции, главные герои отправляются в Испанию. Ещё в июле продлённый на третий сезон спин-офф «Ходячих мертвецов» разжился первым промо-роликом — в сети появился тизер продолжения «Ходячих мертвецов: Дэрила Диксона», где Дэрил (Норман Ридус) и Кэрол (Мелисса Макбрайд) снова в пути.

Точной даты возвращения у третьего сезона зомби-турне по Европе пока нет, но свежие эпизоды обязательно появятся на кабельном канале AMC и его стриминговом сервисе в следующем году. Не исключено, что и третий сезон получит какой-нибудь подзаголовок, но об этом пока не сообщали.

Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Дэрил Диксон
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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