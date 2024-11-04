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Вышел отрывок из шпионского боевика «Цитадель: Хани Банни»

YouTube-канал стримингового сервиса Prime Video опубликовал отрывок из первого эпизода индийского сериала «Цитадель: Хани Банни». Премьера шпионского боевика на Prime Video состоится 7 ноября. Главные роли в нём сыграли Варун Дхаван и Саманта.

Сериал станет вторым спин-оффом американского научно-фантастического сериала «Цитадель». События спин-оффа развернутся до событий оригинала.

После того как каскадер Банни (Варун Дхаван) вербует начинающую актрису Хани (Саманта) для подработки, их затягивает мир экшена, шпионажа и предательства с высокими ставками. Спустя годы прошлое настигает их, Банни и Хани должны воссоединиться и бороться, когда в опасности оказывается их маленькая дочь Надя.

Премьера «Цитадели» состоялась в апреле 2023 года. Её первый сезон состоял из шести серий и при бюджете, выросшем до $ 300 млн, стал одним из самых дорогих сериалов в истории. В числе исполнительных продюсеров проекта братья Руссо, снявшие третьих и четвёртых «Мстителей». Главные роли исполнили Ричард Мэдден и Приянка Чопра. У проекта будет второй сезон.

Первым спин-оффом был итальянский сериал «Цитадель: Диана», вышедший 10 октября. Главную роль в нём исполнила Maтильда Дe Aнджeлиc. Также объявлены спин-оффы из Испании и Мексики.

Теги
ВидеоЦитадель: Хани Банни
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Источник фотографий: Depositphotos

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