Телеовощи. Выпуск 572: Срочно добавляйте феминизм

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Содержание
Оценки эпизодов
|04:51 —
|Обсуждение новостей
|34:09 —
|«Наутилус» (Nautilus) — 1x01
|49:15 —
|«Лихие» — 1x01
|57:33 —
|«Чем мы заняты в тени» — 6x01—03
|01:02:36 —
|«Легенда о Vox Machina» — 3x07—09
|01:12:26 —
|«Цитадель: Диана» — 1x02
|01:19:41 —
|«Чайная чашка» — 1x03—04
|01:31:53 —
|«Франшиза» — 1x03
|01:47:12 —
|«Король Талсы» — 2x06
|01:55:35 —
|«Пингвин» — 1x05
|02:04:37 —
|«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — 2x04
|02:10:24 —
|«Десятины» — 1x03
|02:21:43 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x13
|02:28:54 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x13
|02:37:03 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 15x02
|02:46:59 —
|«Ангел» — 1x04
|02:56:08 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:04:35 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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