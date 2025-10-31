«Оно: Добро пожаловать в Дерри»: премьера приквела к самому кассовому фильму ужасов стала третьей по популярности на HBO Max

Спустя годы самый кассовый фильм ужасов получил приквел: 26 октября состоялась премьера сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». И по данным мультиплатформенных просмотров, на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max премьерный эпизод сериала в США посмотрели 5,7 млн зрителей за первые три дня. Это сделало премьеру «Оно: Добро пожаловать в Дерри» третьей по популярности на HBO Max.

Больше пользователей HBO Max посмотрели только премьеры сериалов «Дом Дракона» и «Одни из нас». Начало «Дома Дракона» видели чуть меньше 10 млн зрителей. Начало «Одних из нас» посмотрели 4,7 млн зрителей. Но у этих сериалов приведены данные по просмотрам только за один день. Их просмотры за первые три дня не раскрывались.

Приквел рассказывает об ужасающих вещах, произошедших в маленьком городке штата Мэн до событий дилогии «Оно». Пока состоялся релиз только двух из восьми эпизодов сезона. В планах создателей снять три сезона шоу, чтобы действия каждого из сезонов разворачивались в разных годах, в 1962-м, 1935-м и 1908-м.

Одним из создателей сериала выступает Энди Мускетти, режиссёр дилогии «Оно». Первая часть вышла в 2017-м. При бюджете в $35–40 млн она собрала в мировом прокате $ 704 млн и стала самым кассовым фильмом ужасов в истории. Вторая часть вышла в 2019-м. При бюджете в $ 79 млн она собрала только $ 473 млн. Обе картины основаны на романе ужасов «Оно» писателя Стивена Кинга.