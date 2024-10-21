Керри-Эн Мосс не расстроилась из-за закрытия «Аколита»

Не все в творческом коллективе преданного забвению «Аколита» проливают горячие слёзы по его закрытию. Вот, например, сыгравшая безвременно почившую от рук какой-то соплячки джедайку Керри-Энн Мосс совсем и не расстроилась, когда узнала, что сериал закрыли. Не то чтобы она плясала победные танцы вместе с фанатами «Звёздных войн» после новостей. Скорее уж отнеслась к смерти проекта философски.

В беседе с порталом ComicBookMovie актриса поделилась своими мыслями по этому поводу:

На самом деле, сейчас я не впадаю по этому поводу ни в какие раздумья. Помню, как в своё время меня шокировали новости о закрытии «Джессики Джонс». Но со временем вроде как привыкаешь к подобному, и у тебя не остаётся времени даже на разочарование. Оно того не стоит. Просто такие вещи случаются. Закрытие проектов — часть нашей работы.

Оно того не стоит. Это главное, что нужно вынести из комментария Мосс. Оговоримся разве что, не стоило даже начинать его снимать.

С коллегой, пожалуй, не спешила бы согласиться Джоди Тёрнер-Смит, недавно оплакавшая тяжкую актёрскую долю и бездействие студии Disney.