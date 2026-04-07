В трейлере «Сорвиголовы: Рождённый заново» нашлось место для тизера Карателя

У второго сезона «Сорвиголовы: Рождённый заново» дела пока складываются неплохо. Уже вышли три эпизода, и зрители в целом довольны.

Сюжет выглядит более цельным, чем в первом сезоне. На славу постарались постановщики боевой хореографии — есть по-настоящему внушительная экшен-сцена. Критики, которым показали все серии сразу, отмечают, что сериал вернулся в хорошую форму (времён стриминга Netflix).

А впереди ещё возвращение Джессики Джонс и короткометражный фильм про Карателя. Действительно есть повод выпустить трейлер: