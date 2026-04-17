Мишель Монахэн может сыграть возлюбленную героя Джона Хэмма в третьем сезоне криминальной комедии «Друзья и соседи»

Сериал «Друзья и соседи» не закончится на втором сезоне, который выходит в настоящее время. Стриминговый сервис Apple TV заранее продлил свою криминальную комедию на третий сезон. И о нём уже кое-что известно. Неназванную роль в продолжении шоу получила Мишель Монахэн («Семейный план», «Белый лотос», «Плохая обезьяна»). Эксклюзивной новостью об этом поделилось издание Deadline. По данным СМИ, у Монахэн контракт на один год, а играет она потенциальную новую возлюбленную Эндрю Купера, роль которого исполняет Джон Хэмм.

Создателем «Друзей и соседей» является Джонатан Троппер, работавший над сериалами «Банши» и «Воин». Второй сезон шоу стартовал 3 апреля. Он будет выходить до 5 июня.

В центре сюжета менеджер инвестиционного фонда Эндрю Купер. После позорного увольнения он начинает обворовывать дома богатых соседей. Тогда-то Купер и обнаруживает, что секреты, скрытые за фасадами живущих рядом богачей, могут быть куда опаснее, чем он готов был себе представить.