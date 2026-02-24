Новые сериалы недели: возвращение «Клиники» и очередной спин-офф «Йеллоустоуна»

Премьера +

CBS

В Нью-Йорке создается секретная группа для борьбы с терроризмом. Ее возглавляют принципиальный агент ФБР Билл Гудман и харизматичный оперативник ЦРУ Харт Хокстон, которые вынуждены работать вместе. Оба привыкли играть по собственным правилам, их методы и взгляды постоянно сталкиваются, но времени на споры нет: город под угрозой, а враг прячется гораздо ближе, чем кажется. Чтобы предотвратить катастрофу, напарникам придется научиться доверять друг другу, действуя на грани закона.

Том Эллис после окончания «Люцифера» снова подался в полицейский процедурал. Этот, на первый взгляд, ничем не примечателен — кроме, собственно, самого Эллиса.