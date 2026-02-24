 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Режиссёр «Человека завтрашнего дня» тизерит возможное появление в фильме супергероя, обожающего печенье Сидни Суини много прибирается в трейлере сексуального триллера «Горничная» «Скуф» меняет свою жизнь в трейлере комедии с Александром Зубаревым Бывают же совпадения! Драма «Рокки — это я» выйдет в 50-летие премьеры оригинального «Рокки» Кристен Белл станет розовой ежихой Эми в «Сонике в кино 4»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
519

Новые сериалы недели: возвращение «Клиники» и очередной спин-офф «Йеллоустоуна»

Источник: Hulu

Понедельник, 23 февраля

 
Премьера+
CBS
ЦРУ CIA

В ролях Nick Gehlfuss, Том Эллис, Майкл Мишель, Натали Линез, Necar Zadegan

В Нью-Йорке создается секретная группа для борьбы с терроризмом. Ее возглавляют принципиальный агент ФБР Билл Гудман и харизматичный оперативник ЦРУ Харт Хокстон, которые вынуждены работать вместе. Оба привыкли играть по собственным правилам, их методы и взгляды постоянно сталкиваются, но времени на споры нет: город под угрозой, а враг прячется гораздо ближе, чем кажется. Чтобы предотвратить катастрофу, напарникам придется научиться доверять друг другу, действуя на грани закона.

Том Эллис после окончания «Люцифера» снова подался в полицейский процедурал. Этот, на первый взгляд, ничем не примечателен — кроме, собственно, самого Эллиса.

Видео

Четверг, 26 февраля

 
Премьера+
ABC (US)
Клиника Scrubs

В ролях Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Sarah Chalke, Джуди Рейес, Джон К. Макгинли, Jacob Dudman

В центре сюжета — Джей Ди и Тёрк, которые впервые за долгое время работают вместе в больнице. Медицина изменилась, интерны изменились, но их дружба выдержала испытание временем. Новые и старые персонажи с юмором, душевностью и некоторыми неожиданностями преодолевают трудности в больнице Sacred Heart.

Долгожданное возвращение «Клиники», в которое мало кто верил, вот-вот случится. Но трейлеры, откровенно говоря, выглядят грустно — как так получилось, что из всего актёрского состава не постарел только доктор Кокс? Обещают возвращение всех главных действующих лиц, включая Уборщика и Джордан.

Видео

 
Премьера+
Prime Video
Серый дом The Gray House

1860-е, штат Вирджиния. Светская львица, ее мать и самая известная в округе секс-работница ведут подпольную работу в штабе конфедератов. Они используют подземную железную дорогу для создания шпионской сети и рискуют жизнью ради идеалов свободы.

Сериал от продюсеров Моргана Фримана и Кевина Костнера с Мэри-Луиз Паркер в главной роли.

Видео

 
Бриджертоны Bridgerton

драма, романтический

В ролях Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж, Джонатан Бэйли, Люк Ньютон, Клаудиа Джесси

Создатель Крис Ван Дьюсен

Сезон 4 (вторая половина)

«Бриджертоны» возвращаются со второй половиной четвёртого сезона, и главная интрига по-прежнему в том, сумеет ли Бенедикт Бриджертон узнать таинственную незнакомку, которую встретил на балу. До сих пор получилось плохо.

Видео

Пятница, 27 февраля

 
Сезон2
Apple TV+
„Монарх“: Наследие монстров Monarch: Legacy of Monsters

фантастика, боевик, приключенческий

В ролях Джoн Гyдмaн, Уайатт Расселл, Kpиcтoфep Xeйepдaл, Mapи Ямaмoтo, Kёкo Caитoи, Джoш Koллинз

Герои сериала по вселенной знаменитых монстров займутся раскрытием многочисленных тайн «Монарха» — секретной организации, изучающей живущих на Земле реликтовых гигантов.

В 10-серийном продолжении вернутся Анна Саваи, Курт и Уайатт Рассел, Кирси Клемонс, Мари Ямамото, Джо Типпетт и Андерс Холм.

Видео

Воскресенье, 1 марта

 
Премьера+
CBS
Йеллоустоун: Маршалы Marshals

В ролях Люк Граймс, Логан Маршалл-Грин

Оставив позади ранчо Йеллоустоун, Кейси Даттон присоединяется к элитному подразделению маршалов США. Используя свои навыки ковбоя и морского пехотинца, он будет вершить правосудие в Монтане, где ему и его товарищам приходится балансировать между семьей и долгом.

Если вы уже запутались во вселенной «Йеллоустоуна», то знайте — вы такие не одни. Это уже третий по счёту спин-офф, но первый сиквел — он является прямым продолжением истории Кейси Даттона (Люк Граймс). До этого были только приквелы, «1883» и «1923», а следом должен выйти ещё один спин-офф — «Мэдисон» с Мишель Пфайффер и Куртом Расселом. Плодовитости Тейлора Шеридана можно только позавидовать.

Видео

 
Премьера+
MGM+
Американская классика American Classic

В ролях Кевин Клайн, Лора Линни, Джон Тенни

Звезда Бродвея и известный нарцисс Ричард Бин переживает грандиозный публичный нервный срыв и возвращается в родной город — в семейный театр, где он впервые осознал свой талант. По прибытии он с ужасом обнаруживает, что его отец, бывший художественный руководитель, утратил былую славу, а некогда уважаемый театр, которым теперь управляют его брат Джон с женой-мэром, превратился в дешёвый ресторан, где подают ростбиф и детективы. Он решает спасти город, театр и мир, представив на сцене великую американскую классику. Режиссером и исполнителем главной роли будет, конечно же, он сам.

Видео

 
Премьера+
HBO
Хочу секса. Сент-Луис DTF St. Louis

триллер

В ролях Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор, Линда Карделлини, Ричард Дженкинс

Мрачно-комедийная история о трёх мужчинах среднего возраста, оказавшихся в любовном треугольнике, который приводит к преждевременной смерти одного из них.

На первый взгляд очень странный проект HBO c Дэвидом Харбором, Джейсоном Бейтманом и Линдой Карделлини о трудностях интимной жизни пожилых людей. С летальными последствиями.

Видео

Комментарии (1)

15Эпичное возвращение Джей-Ди и Тёрка в первом трейлере новой «Клиники» 11Уборщик и Джордан вернутся в возрождённую «Клинику» 10Первые оценки и отзывы на возрождённую «Клинику»

