 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
• • •
 
СЕРИАЛЫ
254

Новые сериалы недели: «Сорвиголова: Рождённый заново» возвращается со вторым сезоном

Источник: Netflix

Вторник, 24 марта

 
Сезон2
Disney+
Сорвиголова: Рождённый заново Daredevil: Born Again

боевик, фантастика, драма

В ролях Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал, Маргарита Левиева, Уилсон Бетел, Дебора Энн Уолл

Продолжение истории об уличном супергерое — Дьяволе Адской кухни, который днём подрабатывает обычным нью-йоркским адвокатом.

Мы и глазом не успели моргнуть, а уже подоспел второй сезон заново рождённого сериала Marvel. Пока не сказать, чтобы стало лучше, поэтому на помощь Мэтту Мёрдоку должны прийти ещё больше хорошо известных зрителям героев. В первую очередь, Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер. Помимо неё и Чарли Кокса вернутся и Дебора Энн Уолл, Винсент Д'Онофрио, Маргарита Левиева, Уилсон Бетел, Никки М. Джеймс и Дженнея Уолтон.

Видео

Среда, 25 марта

 
Премьера+
Prime Video
Наживка Bait

В ролях Риз Ахмед, Guz Khan, Sheeba Chaddha, Aasiya Shah, Sajid Hasan, Weruche Opia

Лондонский актер Шах Латиф переживает экзистенциальный кризис, и его жизнь выходит из-под контроля после прослушивания на роль всей его жизни.

Риз Ахмеда в роли нового Джеймса Бонда заказывали? Мы тоже нет, но этот сериал готовит нас к подобному повороту событий. А также показывает, что бывает, когда ожидания общественности и травля в сети оказываются сильнее ментального здоровья актёра. Из узнаваемых лиц здесь также Риту Арья из «Академии Амбрелла» и заскочивший на огонёк Химеш Патель.

Видео

Четверг, 26 марта

 
Премьера+
Netflix
У меня очень плохое предчувствие Something Very Bad Is Going to Happen

В ролях Камила Морроне, Адам Димарко, Дженнифер Джейсон Ли, Jeff Wilbusch, Karla Crome, Гас Бирни

Атмосферный хоррор-сериал, действие которого разворачивается на свадьбе, рассказывает о женихе и невесте за неделю до их злополучной церемонии. Это не спойлер – просто прочтите название…

Трейлер как бы намекает нам, что дальше будет что-то в духе «Я иду искать» с Самарой Уивинг, но, возможно, создатели пойдут по другому пути и выдадут что-то действительно оригинальное. Так или иначе, посмотреть на звезду «Ночного администратора» Какмиллу Морроун всегда приятно. Вместе с ней тут Адам Димарко и Дженнифер Джейсон Ли.

Видео

Пятница, 27 марта

 
Сезон5
Apple TV+
Для всего человечества For All Mankind

драма, фантастика

В ролях Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур

Создатель Рональд Д. Мур, Мэтт Уолперт, Бен Недиви

Фантастическая драма поведает о том, куда привело бы человечество бесконечное глобальное соперничество в освоении космоса, которое однажды стартовав, так и не завершилось. В центре истории — астронавты, космические инженеры и их семьи, участвующие в невероятных событиях альтернативной вселенной, где СССР опередил США, первым высадив человека на Луну.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru