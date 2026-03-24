Новые сериалы недели: «Сорвиголова: Рождённый заново» возвращается со вторым сезоном

Вторник, 24 марта
боевик, фантастика, драма
В ролях Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал, Маргарита Левиева, Уилсон Бетел, Дебора Энн Уолл
Продолжение истории об уличном супергерое — Дьяволе Адской кухни, который днём подрабатывает обычным нью-йоркским адвокатом.
Мы и глазом не успели моргнуть, а уже подоспел второй сезон заново рождённого сериала Marvel. Пока не сказать, чтобы стало лучше, поэтому на помощь Мэтту Мёрдоку должны прийти ещё больше хорошо известных зрителям героев. В первую очередь, Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер. Помимо неё и Чарли Кокса вернутся и Дебора Энн Уолл, Винсент Д'Онофрио, Маргарита Левиева, Уилсон Бетел, Никки М. Джеймс и Дженнея Уолтон.
Среда, 25 марта
В ролях Риз Ахмед, Guz Khan, Sheeba Chaddha, Aasiya Shah, Sajid Hasan, Weruche Opia
Лондонский актер Шах Латиф переживает экзистенциальный кризис, и его жизнь выходит из-под контроля после прослушивания на роль всей его жизни.
Риз Ахмеда в роли нового Джеймса Бонда заказывали? Мы тоже нет, но этот сериал готовит нас к подобному повороту событий. А также показывает, что бывает, когда ожидания общественности и травля в сети оказываются сильнее ментального здоровья актёра. Из узнаваемых лиц здесь также Риту Арья из «Академии Амбрелла» и заскочивший на огонёк Химеш Патель.
Четверг, 26 марта
В ролях Камила Морроне, Адам Димарко, Дженнифер Джейсон Ли, Jeff Wilbusch, Karla Crome, Гас Бирни
Атмосферный хоррор-сериал, действие которого разворачивается на свадьбе, рассказывает о женихе и невесте за неделю до их злополучной церемонии. Это не спойлер – просто прочтите название…
Трейлер как бы намекает нам, что дальше будет что-то в духе «Я иду искать» с Самарой Уивинг, но, возможно, создатели пойдут по другому пути и выдадут что-то действительно оригинальное. Так или иначе, посмотреть на звезду «Ночного администратора» Какмиллу Морроун всегда приятно. Вместе с ней тут Адам Димарко и Дженнифер Джейсон Ли.
Пятница, 27 марта
драма, фантастика
В ролях Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур
Создатель Рональд Д. Мур, Мэтт Уолперт, Бен Недиви
Фантастическая драма поведает о том, куда привело бы человечество бесконечное глобальное соперничество в освоении космоса, которое однажды стартовав, так и не завершилось. В центре истории — астронавты, космические инженеры и их семьи, участвующие в невероятных событиях альтернативной вселенной, где СССР опередил США, первым высадив человека на Луну.
