Новые сериалы недели: конец «Очень странных дел» и возвращение «Ночного администратора»

Среда, 31 декабря
драма, мистика
В ролях Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин
Создатель Мэтт Даффер, Росс Даффер
Конец «Очень странных дел» обещает быть максимально эпичным. Но, возможно, не в том смысле, в каком хотели бы зрители. Предпоследний эпизод сериала получил самую низкую оценку за всю его историю — 5,4 из 10 возможных на IMDb. И есть за что. Ждём финала больше, чем боя курантов.
Вторник, 1 декабря
драма
В ролях Том Хиддлстон, Хью Лори, Оливия Колман, Элизабет Дебики, Дэвид Хэрвуд, Том Холландер
Создатель Дэвид Фарр
Главный герой — бывший солдат Джонатан Пайн — теперь работает ночным администратором в отеле. Его вербуют агенты спецслужб для внедрения в сеть опасного международного торговца оружием Онслоу-Ропера. Под гнётом обстоятельств Джонатан соглашается сотрудничать с разведкой и работать под прикрытием в разрабатываемой правительством операции по ликвидации Онслоу-Ропера.
Его никто не ждал, но он вернулся — второй сезон «Ночного администратора» грянул как гром среди ясного неба спустя 9 лет после выхода первого. Тот был, надо сказать, хоть и стильным, но крайне нединамичным. Зато там были Хью Лори и Элизабет Дебики. Чем будет привлекать продолжение, не совсем понятно. Разве что фанаты Тома Хиддлстона подтянутся.
Главный герой больше не ночной администратор и даже не Джонатан Пайн. Теперь его зовут Алекс Гудвин, и работает он простым клерком. Но серые шпионские будни длятся недолго — ему приходится втереться в доверие к колумбийскому оружейному барону, чтобы раскрыть заговор против целой страны.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: