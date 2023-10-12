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Рецензия и отзывы на игру Star Trek: Infinite «Этoт миp cлишкoм нecoвepшeнeн» — тpeйлep и дaтa выxoдa aнимe пpo тecтиpoвщикa, зacтpявшeгo в VR-игpe Жeня выpocлa! Шикapнaя Дapья Meльникoвa нa cъёмкax втopoгo ceзoнa нoвыx «Пaпиныx дoчeк» (фoтo) Coнми дpaзнит фaнaтoв пepeд cкopым выxoдoм нoвoгo cинглa (фoтo)
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Star Trek: Infinite

Заткнись, Уэсли!

Как хорошо, что Paradox Interactive — это не фермер, поставленный над коровниками, иначе уже к закату первого дня бедные «Бурёнки» были бы выдоины досуха. С одной стороны, такая практика интересна: меньше релизов, но больше пострелизной поддержки. Но с другой… иногда издатель перебарщивает. С космической стратегией Stellaris авторы всё время ходили по краю между «какое классное дополнение, хочу ещё!» и «боже, оно всё сломало, скорей бы просто сделали сиквел». Дополнений больше не предвидится, сиквела какое-то время тоже, но даже без этого Paradox умудряется «доить»: мобильные версии, спиноффы (Stellaris Nexus), и даже тоже самое, но под другим названием.

Для тех, кто видел трейлеры Star Trek: Infinite не станет секретом, что издатель решил сильно сэкономить и просто выпускает мод для Stellaris под знаменитым брендом. Сериал «Звёздный Путь: Новое поколение» стал замечательной основой для переосмысления некоторых игровых механик и написания нового сюжета, с которым поклонники культового шоу уже знакомы.

Перед нами противостояние четырёх играбельных рас: Объединенная Федерация Планет (люди), Клингонская империя, Кардассианский союз и Ромуланская Звездная Империя. Изменять их нельзя, играть за другие расы тоже — не по канону это. Каждая имеет свой подсюжет и дополнительные задачи, дающие ощутимые бонусы. Например, ОФП может создать знаменитый корабль «Энтерпрайз» и заселить его такими персонажами, как Пикар, Дейта, Райкер, доктор Крашер и прочими. Борг, разумеется, будут одной из главных проблем этой кампании.

Однако сюжеты — это дело десятое. Куда важнее либо удержать на своих плечах хрупкий мир, либо удержать в руках меч всеобъемлющей галактической войны. Четыре стороны должны поглощать малые расы, расширять своё влияние и бороться за победные очки. Не будем говорить о том, что уже было в Stellaris, лучше сосредоточиться на том, что оттуда уже давно удалено и том, чего там не было.

Первое — область влияния. Ванильная версия Stellaris ностальгически вспоминается игрокам именно такими зонами. Космические станции распространяли влияние на вражеские звёздные системы, что помогало в их захвате. В Star Trek: Infinite всё это вернулось, плюс появились корабли-разведчики со спецагентами, помогающими в распространении идеологии с помощью пропаганды. Полноценных шпионских сетей в этой игре нет, только отдельные операции.

Второе — губернаторы. В Star Trek: Infinite они не назначаются в галактические секторы (секторов, к слову, больше нет, т.к. размер галактики не очень большой), а катаются на своих кораблях от планеты к планете по вашим поручениям, улучшая добычу и производство.

Третье — безопасные зоны. Две стороны, что как следует подрались, могут договориться о нейтральных зонах на границе между ними, которые ни та, ни другая сторона не сможет заселять и добывать там ресурсы.

Четвёртое — задания. С малыми народами договориться проще, чем с тремя большими конкурентами. Достаточно послать подарок да взять квест (сопровождение, исследование, помощь в эвакуации и т.д.). За это игрок получит бонус к репутации и вскоре сможет ассимилировать малую расу, получив новый народ и все его территории.

В остальном изменения куда менее значительны и ощутимы. Можно даже сказать грубее — это буквально только самое, только меньше. В Star Trek: Infinite нет раскопок, звёздных федераций и выборов, нет генетических экспериментов и изменений видов, нет разнообразия в расах и в наземных армиях, да в целом тут какие-то очень скудные редакторы чего бы то ни было. Почти всё в этой игре — это просто перерисованное старое, да сокращённое везде, где только было возможно.

Ругать Star Trek: Infinite, конечно, не хочется, ведь многим хотелось получить менее перегруженную версию Stellaris. Если так, то авторы выбрали верное направление, просто перезапустив то, что у них и так работало, при этом не особо вкладываясь финансово. Но если вы хотели большую игру уровня хотя бы Endless Space 2, то вы залетели не в тот сектор галактики. Star Trek: Infinite — качественная игра по меркам космических RTS и одна из лучших игр по кинолицензиям, но в то же время это бледная тень своего отца, до сих пор увеличивающего свою армию фанатов.

   
   
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Кирилл Илюхин
12 октября 2023
 
Оценка автора
Игра
Читательский рейтинг
80%
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