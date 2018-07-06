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Netflix объявил дату выхода второго сезона Castlevania

На производство восьми серий понадобилось куда больше времени, чем на создание четырёх, а потому дата выхода второго сезона «Castlevania» вряд ли порадует зрителей — анимационный сериал запаздывает с возвращением на телеэкраны. Увы и ах, продолжения придётся ждать почти четыре месяца — второй сезон появится на Netflix 26 октября.

События мрачного средневекового фэнтези по культовой игре Dracula's Curse разворачиваются в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор, последний выживший из клана валашских изгнанников. Обзаведшись неожиданными союзниками, он готовится вступить в смертельную битву с могущественным графом Дракулой.

Основных персонажей озвучивают Ричард Армитедж (Тревор Бельмонт), Грэм Мактавиш (Дракула), Джеймс Кэллис (Алукард) и Алехандра Рейносо (Сифа Белнадес).

Уоррен Эллис («Железный человек 3») числится сценаристом и исполнительным продюсером проекта наравне с Ади Шанкаром («Судья Дредд», The Punisher: Dirty Laundry, Venom: Truth in Journalism и Power/Rangers), Кевином Колдом и Фредом Сейбертом. Производство курирует Frederator Studios.

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Castlevania
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