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«Кремниевая долина» — неудавшиеся дубли шестого сезона

Пусть «Кремниевая долина» и завершилась, кабельному каналу HBO есть чем напоследок порадовать поклонников многосерийной комедии. На официальном канале вещателя в YouTube появился ролик, запечатлевший неудавшиеся дубли заключительного сезона.

Видео доказывает, что за кадром происходило ничуть не меньше забавностей, чем в сюжете. В общем, актёры и съёмочная группа порой очень весело проводили время.

Комедия о высоких технологиях от Майка Джаджа и Алека Берга завершилась 8 декабря после шести сезонов в эфире.

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Видео Кремниевая долина
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