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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Призрак оперы» Гастона Леру станет мини-сериалом

Портал Deadline докладывает, что производственная компания Gaumont, снимающая для потокового сервиса Netflix криминальную драму «Нарки», возьмётся за экранизацию романа Гастона Леру «Призрак оперы». Книга является литературным первоисточником знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера и снятого по нему фильма 2004 года с Джерардом Батлером и Эмми Россам.

По готическому роману о юной обладательнице изумительного голоса Кристин Даэ, её возлюбленном Рауле и обитающем под зданием Парижской оперы могущественном «призраке» снимут шестисерийный мини-сериал.

Сценарной адаптацией займётся Энтони Горовиц («Алекс Райдер»). Пристанищем проект пока не обзавёлся.

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