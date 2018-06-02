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Первоисточники: deadline.comtvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:
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Канал Bravo закрыл «Мошенников» на втором сезоне

Аферисты завершают свою последнюю гастроль и вынуждены отойти от дел — кабельный канал Bravo решил не продлевать «Мошенников» на третий сезон. Отказ от сериала объясняют снизившимися на 50% рейтингами: каждый новый эпизод продолжения собирал у экранов в среднем 419 тысяч человек при показателе 0,1 в ключевой возрастном демо. Последний эпизод второго сезона выйдет в эфир 7 июня и, к сожалению, поставит точку в истории проекта.

Авантюрная драмеди повествует о даровитой авантюристке, которая зарабатывает на жизнь тем, что влюбляет в себя мужчин и женщин, а потом исчезает навсегда со всеми их сбережениями. Долгое время Мэдди и её «коллегам» всё сходит с рук, пока три одураченные жертвы не объединяются, чтобы разыскать и поквитаться с преступниками. Продолжение повествует о грандиозной афере, цель которой — сдать властям главного кукловода, угрожающего жизни Мэдди и остальных.

В сериале снялись Инбар Лави, Роб Хипс, Паркер Янг, Марианна Рендон, Стивен Бишоп, Брайан Бенбен, Ума Турман и другие.

Исполнительными продюсерами и сценаристами проекта выступили Пол Адельштейн и Адам Брукс («Моцарт в джунглях»). Производством заведовала Universal Cable Productions.

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Мошенники
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