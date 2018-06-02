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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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FX продлил сериал «Легион» на третий сезон

Психоделическая реальность, созданная Ноем Хоули («Фарго»), обеспечила себе возвращение на экраны в следующем году. Кабельный канал FX заказал съёмки третьего сезона сериала «Легион». Вторая телеглава завершится 12 июня с выходом в эфир одиннадцатого эпизода.

Супергеройская драма — специфическое прочтение марвеловского комикса за авторством Криса Клэрмонта и Билла Сенкевича — рассказывает крайне запутанную историю жизни Дэвида Хэллера (Дэн Стивенс), мутанта с целым арсеналом сверхспособностей. Невероятные приключения признанного шизофреником Дэвида начинаются, когда в психиатрической лечебнице он встречает девушку своей мечты (Рэйчел Келлер), а после одного странного происшествия убеждается, что видения и голоса в его голове реальны.

Помимо Стивенса и Келлер в сериале задействованы Обри Плаза, Билл Ирвин, Джереми Харрис, Эмбер Мидфандер, Кэти Аселтон, Джин Смарт и Навид Негабан.

Хоули выступает сценаристом, режиссёром, продюсером и шоураннером проекта. В исполнительных продюсерах числятся Джеф Лоэб, Лорен Шулер Доннер, Саймон Кинберг, Джим Чори и Джон Кэмерон. За производство отвечают Marvel TV и FX Prods.

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Легион
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