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Постер сериала «Пацаны»

Amazon опубликовал постер «Пацанов» — 8-серийной экранизации одноимённого комикса Гарта Энниса и Патрика Робертсона. Промо-арт воздаёт должное обложке первого выпуска. Стилистика, композиция и цветовое оформление с точностью повторяют оригинал.

В сериале об отряде бойцов, усмиряющих слетевших с катушек суперегроев, снимаются Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Джек Куэйд и Лас Алонсо и Томер Капон.

Сет Роген и Эван Голдберг режиссируют первый сезон. Сценаристом и шоураннером числится Эрик Крипке («Сверхъестественное», «Вне времени»). Премьера состоится в следующем году.

Постеры сериала «Пацаны»
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