Постер сериала «Пацаны»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Amazon опубликовал постер «Пацанов» — 8-серийной экранизации одноимённого комикса Гарта Энниса и Патрика Робертсона. Промо-арт воздаёт должное обложке первого выпуска. Стилистика, композиция и цветовое оформление с точностью повторяют оригинал.

В сериале об отряде бойцов, усмиряющих слетевших с катушек суперегроев, снимаются Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Джек Куэйд и Лас Алонсо и Томер Капон.

Сет Роген и Эван Голдберг режиссируют первый сезон. Сценаристом и шоураннером числится Эрик Крипке («Сверхъестественное», «Вне времени»). Премьера состоится в следующем году.