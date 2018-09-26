Промо-арт второго сезона сериала «Падение ордена»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В августе актёрский состав второго сезона «Падения ордена» пополнил Марк Хэмилл («Звёздные войны: Последние джедаи»), а нынче кабельный канал History опубликовал первый промо-кадр с участием его персонажа — сурового деда с боевыми шрамами.

В продолжении средневековой драмы об ордене тамплиеров Хэмилл сыграет закалённого в битвах рыцаря-храмовника Талуса, ветерана Крестовых походов, 10 лет проведшего в плену в Святой земле. На родине он занимается тренировкой принятых в орден новичков.

В сериале Дона Хэндфилда и Ричарда Рэйнера снимаются Том Каллен, Саймон Мерреллс, Эд Стоппард, Сабрина Бартлетт, Джулиан Овенден, Том Форбс, Женевьев Гонт и другие. Шоураннером второго сезона выступает Аарон Хелбинг («Спартак: Война проклятых»). Сериал вернётся на экраны в следующем году.