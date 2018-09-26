Джеймс Макэвой опять хочет сыграть молодого Патрика Стюарта

Сэр Патрик Стюарт выложил в своём инстаграме снимок, знаменующий активную разработку сериала про капитана Жан-Люка Пикара. Если вы забыли, то Стюарт решил вернуться в «Стартрек» спустя много лет после окончания «Нового поколения».

Потоковый сервис CBS All Access очень хочет больше сериалов по мотивам этого научно-фантастического мира, и в идеале планирует шастать там, где нe ступала нога человека, целый год напролёт. И минисериал про легендарную личность будет очень в кассу, вернее — очень в подписку.

Итак, процесс пошёл, но новость не совсем про это. В комментариях к снимку объявился некий Джеймс Макэвой, который предложил себя для роли парня из флэшбеков. Также он уверил, что у него есть необходимый опыт, и он готов работать за автографы.

Неплохая шутка, Джеймс. И сама идея вполне. Макэвой действительно отлично вписался в роль Профессора Икс в серии фильмов «Люди Икс», где Стюарт играл этого же персонажа, но намного раньше.

А сериал, где снимутся Патрик и Джеймс, от этого только выиграет. Как бы сказал капитан Пикар: Make it so.