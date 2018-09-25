Кэри Фукунага не возьмётся режиссировать второй сезон «Маньяка»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Новоиспечённый режиссёр свежей главы бондианы Кэри Фукунага заявил, что буде совсем недавно вышедшего «Маньяка» продлят на второй сезон, он участвовать в съёмках продолжения не планирует.

В интервью изданию Business Insider режиссёр так объяснил свою позицию:

Предпочитаю сделать что-то единожды и переключиться на что-нибудь другое. Был бы счастлив, случись второй сезон, но, насколько мне известно, он всё же рассматривается как мини-сериал. Однако если продолжение всё-таки состоится, думаю, Патрик [Сомервиль — создатель и сценарист] будет рад вернуться к проекту. Но уже без меня.

Netflix пока не заявлял о своих планах на дальнейшую судьбу сериала.

Сюрреалистичная фантастическая драмеди повествует о невероятных приключениях Энни Лэндсберг (Эмма Стоун) и Оуэна Милгрима (Джона Хилл) — незнакомцев с психологическими проблемами, участвующих в медицинском эксперименте. Мозгоправы обещают исцеление без осложнений и побочных эффектов. Разумеется, необычное путешествие в собственные фантазии проходит совсем не так, как планировалось.

Кэри Фукунага снял все десять эпизодов по сценарию Патрика Сомервиля («24 часа: Проживи ещё день»). Производство контролируют Anonymous Content и Paramount TV.