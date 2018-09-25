Кэри Фукунага не возьмётся режиссировать второй сезон «Маньяка»

Новоиспечённый режиссёр свежей главы бондианы Кэри Фукунага заявил, что буде совсем недавно вышедшего «Маньяка» продлят на второй сезон, он участвовать в съёмках продолжения не планирует.
В интервью изданию Business Insider режиссёр так объяснил свою позицию:
Предпочитаю сделать что-то единожды и переключиться на что-нибудь другое. Был бы счастлив, случись второй сезон, но, насколько мне известно, он всё же рассматривается как мини-сериал. Однако если продолжение всё-таки состоится, думаю, Патрик [Сомервиль — создатель и сценарист] будет рад вернуться к проекту. Но уже без меня.
Netflix пока не заявлял о своих планах на дальнейшую судьбу сериала.
Сюрреалистичная фантастическая драмеди повествует о невероятных приключениях Энни Лэндсберг (Эмма Стоун) и Оуэна Милгрима (Джона Хилл) — незнакомцев с психологическими проблемами, участвующих в медицинском эксперименте. Мозгоправы обещают исцеление без осложнений и побочных эффектов. Разумеется, необычное путешествие в собственные фантазии проходит совсем не так, как планировалось.
Кэри Фукунага снял все десять эпизодов по сценарию Патрика Сомервиля («24 часа: Проживи ещё день»). Производство контролируют Anonymous Content и Paramount TV.