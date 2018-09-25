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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Кэри Фукунага не возьмётся режиссировать второй сезон «Маньяка»

Новоиспечённый режиссёр свежей главы бондианы Кэри Фукунага заявил, что буде совсем недавно вышедшего «Маньяка» продлят на второй сезон, он участвовать в съёмках продолжения не планирует.

В интервью изданию Business Insider режиссёр так объяснил свою позицию:

Предпочитаю сделать что-то единожды и переключиться на что-нибудь другое. Был бы счастлив, случись второй сезон, но, насколько мне известно, он всё же рассматривается как мини-сериал. Однако если продолжение всё-таки состоится, думаю, Патрик [Сомервиль — создатель и сценарист] будет рад вернуться к проекту. Но уже без меня.

Netflix пока не заявлял о своих планах на дальнейшую судьбу сериала.

Сюрреалистичная фантастическая драмеди повествует о невероятных приключениях Энни Лэндсберг (Эмма Стоун) и Оуэна Милгрима (Джона Хилл) — незнакомцев с психологическими проблемами, участвующих в медицинском эксперименте. Мозгоправы обещают исцеление без осложнений и побочных эффектов. Разумеется, необычное путешествие в собственные фантазии проходит совсем не так, как планировалось.

Кэри Фукунага снял все десять эпизодов по сценарию Патрика Сомервиля («24 часа: Проживи ещё день»). Производство контролируют Anonymous Content и Paramount TV.

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Маньяк
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