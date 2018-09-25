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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Hulu обеспечил сериал «Куртизанки» третьим сезоном

Потоковый сервис Hulu оформил сериалу «Куртизанки» третий сезон. В продолжение войдут восемь свежих эпизодов. Костюмированная драма вернётся на телеэкраны в следующем году.

Это рассказ о жизни работниц публичных домов Лондона XVIII века и вдохновлена сверхпопулярным в Георгианскую эпоху карманным справочником «Список Харриса: леди Ковент-Гардена» — путеводителем для джентльменов по злачным местам столицы. В центре истории — хозяйка лондонского борделя Маргарет Уэллс, воюющая с обстоятельствами и конкурентами за место под солнцем.

В актёрский состав сериала входят Саманта Мортон, Джессика Браун-Финдли, Лив Тайлер, Лесли Мэнвилл и другие.

За сценарий отвечает Мойра Буффини («Джейн Эйр»); она же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Элисон Ньюман, Элисон Оуэн («Елизавета»), Элисон Карпентер и Деброй Хейуорд («Отверженные»). Режиссирует Коки Гидройч («Ужасы по дешёвке»).

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Куртизанки
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