За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Hulu оформил сериалу «Куртизанки» третий сезон. В продолжение войдут восемь свежих эпизодов. Костюмированная драма вернётся на телеэкраны в следующем году.

Это рассказ о жизни работниц публичных домов Лондона XVIII века и вдохновлена сверхпопулярным в Георгианскую эпоху карманным справочником «Список Харриса: леди Ковент-Гардена» — путеводителем для джентльменов по злачным местам столицы. В центре истории — хозяйка лондонского борделя Маргарет Уэллс, воюющая с обстоятельствами и конкурентами за место под солнцем.

В актёрский состав сериала входят Саманта Мортон, Джессика Браун-Финдли, Лив Тайлер, Лесли Мэнвилл и другие.

За сценарий отвечает Мойра Буффини («Джейн Эйр»); она же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Элисон Ньюман, Элисон Оуэн («Елизавета»), Элисон Карпентер и Деброй Хейуорд («Отверженные»). Режиссирует Коки Гидройч («Ужасы по дешёвке»).