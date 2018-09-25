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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Том Влашиха получил роль во втором сезоне «Джека Райана»

Человек получил роль в сериале «Джек Райан». Тома Влашиху («Игра престолов») зачислили в актёрский состав второго сезона многосерийного боевика, получившего продление от потокового сервиса Amazon ещё до августовской премьеры первого сезона.

Телеэкранизация серии романов Тома Клэнси представляет современную версию знаменитого персонажа. Джек Райан (Джон Красински) — молодой, талантливый аналитик ЦРУ, впервые оказавшийся на боевом задании. В 8-серийном втором сезоне главному герою предстоит конфронтация с представителями опасного, отрицающего демократию режима в одной из стран Южной Америки. Том Влашиха сыграет таинственного иностранного оперативника Макса Шенкеля, который повстречается Райану в Южной Америке.

Главными сценаристами и создателями проекта числятся Карлтон Кьюз («Штамм») и Грэм Роланд («Грань»); оба выступают исполнительными продюсерами наряду с Красинки, Майклом Бэем, Брэдом Фуллером и Эндрю Формом. Производством занимаются Skydance Television и Paramount TV.

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Джек Райан
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