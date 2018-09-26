Зои Кравиц станет женской версией Джона Кьюсака в телеремейке фильма «Фанатик»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Недавно отснявшись в продолжении «Фантастических тварей», Зои Кравиц возглавила актёрский состав сериального ремейка фильма «Фанатик» 2000 года. Потоковый сервис Disney, страшно довольный сорванным кушем, с ходу оформил амбициозному проекту 10-серийный первый сезон.

Дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне сыграет яростную меломанку и хозяйку музыкального магазинчика, одержимую поп-культурой. Боне, к слову, снялась в оригинальной картине в роли бывшей девушки главного героя. Такой вот милый семейный подряд.

Роман Ника Хорнби по-женски переосмыслят Вероника Уэст и Сара Кукзерка, которые также выступят исполнительными продюсерами проекта вместе с Кравиц, Андре Немецом, Джошем Аппелбаумом, Джеффом Пинкнером и сценаристом оригинала Скоттом Розенбергом. Производственный процесс контролируют Midnight Radio и ABC Signature Studios.