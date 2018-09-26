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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix и Amazon вдвое увеличат количество своего оригинального контента

Такое ощущение, что потоковые сервисы и слышать не слышали об этих ваших телевизионных пиках и сериальном перенасыщении. Прочно окопавшись на ниве создания оригинального контента, гиганты и не думают прекращать борьбу за зрительское внимание. Никакого снижения оборотов — только вперёд. Это подтверждают свежие данные лондонской аналитической конторы Ampere Analysis.

В недавнем отчёте фирмы в частности указывается, что в ближайшие несколько лет видеотека оригинальных проектов Netflix увеличится более чем вдвое. Ожидается прирост в 250 наименований к 229 уже имеющимся. Вторым по амбициозности значится Amazon, планирующий 105 новых оригинальных проектов вдобавок к приблизительно тому же количеству в его каталоге.

И это при том, что рынок услуг по предоставлению новых оригинальных сериалов и телефильмов день ото дня только ширится. Помимо уже не первый год воюющих за место под солнцем кабельных каналов и цифровых платформ совсем недавно свою аудиторию стали формировать Facebook Watch, YouTube Premium и DC Universe. Своего открытия ждут потоковый сервис Apple и стриминговая платформа Disney.

Как бы то ни было, аналитики из Ampere Analysis отмечают, что при всей своей нацеленности на широкую аудиторию и жанровом разнообразии конкуренты всё же стараются занять определённую нишу. Netflix тяготеет к комедиям и научной фантастике, привлекающим молодую аудиторию, а Amazon часто делает ставку на серьёзные драмы, хотя постепенно тоже переключается на фантастику и комедии.

Количество, конечно, не значит качество, но аналитики убеждены, что число качественных крупнобюджетных постановок с громкими именами также продолжит увеличиваться.

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