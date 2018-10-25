 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Ноль кадров в секунду. Выпуск 235: Инопланетная планета КГ играет: Prison Architect, часть 2 КГ играет: Стрим бесконечности 3 Red Dead Redemption 2 — релизный трейлер BBC и Netflix одобрили съёмки «Дракулы» от Стивена Моффата и Марка Гэтисса
3
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«В темноте» — трейлер второго эпизода антологии ужасов

Потоковый сервис Hulu выпустил трейлер второго эпизода своей тематической хоррор-антологии «В темноте». 12-серийный телесборник примечателен тем, что сюжет каждого эпизода вдохновлён тем праздником, который отмечают в месяц выхода серии.

Второй выпуск под названием «Плоть и кровь» (Flesh and Blood) выйдет на телеэкраны 2 ноября и будет посвящён Дню благодарения. События эпизода происходят как раз накануне этого праздника. Страдающая агорафобией юная Кимберли (Диана Сильверс) не покидает дом с тех пор, как её мать стала жертвой серийного убийцы. Со временем Кимберли начинает подозревать, что маньяком может быть её собственный отец (Дермот Малруни).

Второй эпизод срежиссировал Патрик Люссье («Дракула 2000», «Мой кровавый Валентин») по сценарию Луиса Акермана. Производственным процессом заведует фабрика ужастиков Blumhouse Productions.

3 Обсудить
Темы
 
Видео В темноте
загрузка...
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Во тьму» — тизер антологии ужасов
 
Новые сериалы 1–7 октября
 
«В темноте» — трейлер второго эпизода антологии ужасов

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-265: Послезавтрашний Джо
 
Кино Отрывок без цензуры из фильма «Хардкор»
 
Кино Трейлер фильма «Всё о мужчинах»
 
Кино Мишель Родригес осознала половую ориентацию «Форсажа»
 
Игры Кодзима показал трейлер Death Stranding со злодеем в золотой маске и боссом
 
Кино «Побочная красота» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Super Smash Bros. Ultimate - Nintendo напомнила о приближающемся релизе файтинга новым трейлеромИгровое подразделение Microsoft демонстрирует рост, компания готовится к полноценному запуску Xbox Game Pass на ПКYakuza 4 - SEGA показала дебютный трейлер, бокс-арт и скриншоты ремастера для PlayStation 4Grand Theft Auto VI - сооснователь Rockstar рад, что релиз новой части криминального боевика не состоится в эпоху президентства ТрампаCastlevania - представлен новый постер второго сезона анимационного сериала Netflix
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика