«В темноте» — трейлер второго эпизода антологии ужасов

Потоковый сервис Hulu выпустил трейлер второго эпизода своей тематической хоррор-антологии «В темноте». 12-серийный телесборник примечателен тем, что сюжет каждого эпизода вдохновлён тем праздником, который отмечают в месяц выхода серии.

Второй выпуск под названием «Плоть и кровь» (Flesh and Blood) выйдет на телеэкраны 2 ноября и будет посвящён Дню благодарения. События эпизода происходят как раз накануне этого праздника. Страдающая агорафобией юная Кимберли (Диана Сильверс) не покидает дом с тех пор, как её мать стала жертвой серийного убийцы. Со временем Кимберли начинает подозревать, что маньяком может быть её собственный отец (Дермот Малруни).

Второй эпизод срежиссировал Патрик Люссье («Дракула 2000», «Мой кровавый Валентин») по сценарию Луиса Акермана. Производственным процессом заведует фабрика ужастиков Blumhouse Productions.