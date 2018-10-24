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Первоисточник: www.businessinsider.com Прямая ссылка на новость:
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Спад шумихи в соцсетях может грозить закрытием «Джессике Джонс» и «Сорвиголове»

Закрытие после второго сезона «Железного кулака», а потом и «Люка Кейджа» заставило поклонников «Джессики Джонс» и «Сорвиголовы» заволноваться. И вроде бы видимых причин для паники нет, но с полей приходят тревожные вести для тех, кто верит в силу соцсетей.

Об официальных заявлениях пока говорить не имеет смысла, однако издание Business Insider располагает любопытными статистическими данными, предоставленными аналитической конторой Crimson Hexagon. Приведённые цифры свидетельствуют о том, что пользовательская активность в социальных сетях, связанная с выходом сериалов об уличных супергероях, с момента выхода первых сезонов критически снизилась. Впрочем, это справедливо лишь для трёх случаев из четырёх.

Поскольку Netflix категорически отказывается придавать огласке какие-либо рейтинговые показатели, аналитические фирмы ориентируются на уровень шума в соцсетях, что, по их мнению, является неплохим альтернативным способом замера зрительского интереса к проектам.

Итак, о чём говорят цифры? Премьера первого сезона «Люка Кейджа» в сентябре 2016 года удостоилась упоминания в более чем 300 тысячах публикаций в «Твиттере» и «Инстаграме». Второй сезон не дотянул даже до отметки в 50 тысяч. Вышедший в прошлом году первый сезон «Железного кулака» упоминался в без малого 120 тысячах постов в вышеуказанных соцсетях, второй сезон не удостоился и 20 тысяч публикаций.

У «Сорвиголовы» и «Джессики Джонс» разница в цифрах не столь ощутима. Первый сезон истории об алкоголичке со сверхсилами упомянули в почти 300 тысячах постов, а второй — в 150 тысячах. У слепого адвоката Мэтта Мёрдока показатели самые оптимистичные. Премьера сериала в 2015 году разошлась тиражом почти в 275 тысяч твитов и инстаграм-постов, второй сезон упомянули более чем в 200 тысячах публикациях, а едва стартовавший третий сезон на сегодняшний день уже добрался до отметки в 75 тысяч постов.

Так или иначе, самую сильную позицию среди совместных проектов Netflix и Marvel нынче объективно занимает «Сорвиголова». Если ситуация и впрямь зависит только лишь от уровня зрительской любви, то уж этому сериалу о своём будущем пока переживать не стоит. «Джессике Джонс» приходится волноваться разве что о планах на четвёртый сезон — съёмки третьего стартовали ещё летом.

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Темы
 
Железный кулак Люк Кейдж Джессика Джонс Сорвиголова
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