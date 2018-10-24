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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Перерождение» — трейлер с датой выхода

Первый сезон «Перерождения» — сериала по одноимённой фэнтези-трилогии Джастина Кронина — получил свежий трейлер и официальную дату выхода. Проект стартует на телеканале FOX 14 января.

Книжная история начинается как триллер о правительственном заговоре и перерастает в постапокалиптическую одиссею. События разворачиваются на протяжении тысячелетия и сфокусированы на девочке по имени Эми Беллафонт, которой предназначено спасти человечество от кровожадных вампиров.

В сериале снимаются Санийя Сидни, Марк-Пол Госселаар, Эммануэль Шрики, Брайан Хоуи, Винсент Пьяцца, Джейми Макшейн и Кэролайн Чикези.

Сценарием занимается Лиз Хелденс («Огни ночной пятницы»). В своё время переснявший пилот Джейсон Энслер («Изгоняющий дьявола») режиссирует остальные серии на пару с первым постановщиком эпизода Маркосом Сигой («Декстер»). Исполнительными продюсерами числятся Ридли Скотт, Мэтт Ривз, Дэвид В. Цукер и Адам Кассан. Производствомм командует 20th Century Fox TV.

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Видео Перерождение
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