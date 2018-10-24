Объявлена дата выхода третьего сезона «Последнего королевства»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Не прошло и недели с момента опубликования первого тизера третьего сезона «Последнего королевства», как появилась дата выхода продолжения — сериал вернётся в эфир 19 ноября. А ещё стало известно, что третий сезон будет на два часа длиннее своих предшественников — в него входит десять свежих эпизодов.

События средневековой приключенческой драмы по серии романов Бернарда Корнуэлла «Саксонские хроники» разворачиваются в эпоху правления Альфреда Великого (Дэвид Доусон), отвоевавшего английские земли у захватчиков — датских викингов. Главный герой — Утред (Александр Дреймон), похищенный данами потомок благородного саксонского рода, оказавшийся в гуще сражений, решающих судьбу древней Британии. В третьем сезоне сложные взаимоотношения двух великих людей — Утреда и Альфреда — подвергнутся новым тяжёлым испытаниям.

За сценарную адаптацию отвечает Стивен Бутчард. Исполнительными продюсерами числятся Гарет Ним («Пустая корона»), Найджел Мэрчент и Элизабет Килгаррифф («Лютер»). В производстве задействованы Netflix и Carnival Films («Аббатство Даунтон»).